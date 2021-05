Allerta salmonella negli Stati Uniti, tanto che il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l’organo di controllo della sanità pubblica USA, ha diffuso un avviso per esortare coloro che hanno pollame da cortile a ad esercitare attenzione e in particolare a «non baciare o coccolare il pollame del cortile e non mangiare o bere intorno a loro. Questo può diffondere germi di salmonella alla bocca e fare ammalare».