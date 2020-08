Un aumento del 17%. Le ricerche per attacchi di panico e ansia hanno toccato una quota mai raggiunta in un periodo di 16 anni preso come riferimento. Lo rileva una ricerca dell’Università della California di San Diego, pubblicata su Jama Internal Medicine. Il team di studiosi ha analizzato le query di ricerca di Google che menzionavano «attacco di panico» o «attacco di ansia» negli Stati Uniti dal gennaio 2004 al 9 maggio 2020.