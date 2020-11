Un presidente eletto che annuncia la composizione della sua futura amministrazione. Un presidente uscente cha ancora non ammette la sconfitta ma acconsente, per la prima volta, a una transizione «nell’interesse del Paese». Una Wall Street ottimista e in solido rialzo.

Per la prima volta dal giorno delle elezioni, l’intera America si è svegliata ieri mattina con la speranza che il lungo incubo che ha tenuto l’intero Paese con il fiato sospeso da più di venti giorni cominci a dissolversi. Contemporaneamente, però, è rimasta la paura che le conseguenze che un’elezione diversa da tutte le altre potrà avere sul futuro del Paese saranno cariche di incognite. E che un presidente uscente imprevedibile e rabbioso per la sconfitta potrà ancora trovare qualche arma per negare di fronte al suo elettorato...