La campagna di vaccinazione in Unione europea sembra procedere a rilento, con i Paesi membri che sempre più mostrano insofferenza: in alcuni Stati la diffusione del contagio è ripartita, mentre altri stanno facendo i conti con lockdown prolungati e restrizioni più o meno severe. Austria e Danimarca si sono rivolte ad Israele, un cambio di rotta, questo, che ha messo in discussione l’efficacia della strategia di Bruxelles. Negli Stati Uniti, dopo l’approvazione del siero prodotto da Johnson & Johnson da parte della FDA (Food and Drug Administration), il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che entro fine maggio ci saranno vaccini per tutti gli americani. Una dichiarazione clamorosa che di fatto significa l’arrivo anticipato al traguardo previsto inizialmente per la fine di luglio....