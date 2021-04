Il Pentagono manda in pensione la stretta sui transgender dell’amministrazione Trump, che di fatto aveva vietato loro l’accesso all’esercito. Il Dipartimento della Difesa apre infatti nuovamente ai transgender, consentendo loro di servire il loro Paese in base al sesso con cui si identificano e di poter avere accesso alle cure e all’assistenza medica prevista dalla legge per la transizione di genere.