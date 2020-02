I negoziati tra Stati Uniti e talebani hanno segnato un «notevole progresso». Parola, via Twitter, del presidente afghano Ashraf Ghani. Il presidente statunitense Donald Trump ha dato un’approvazione condizionata ad un accordo di pace con i talebani, scrive il New York Times, mentre la CNN rilancia sostenendo che l’amministrazione Usa vuole annunciare un accordo con i talebani entro questa settimana per ridurre le violenze e arrivare ad una tregua.