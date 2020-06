Anche oggi nei Balcani, che avevano fatto registrare una fase di generale calo di infezioni, è proseguita la sensibile ripresa dei contagi da coronavirus, comprese Croazia e Macedonia del Nord, due Paesi dove si voterà nei prossimi giorni per le elezioni legislative. In Croazia, dove il voto è in programma domenica prossima 5 luglio, i nuovi casi nelle 24 ore sono stati 34 con il totale salito a 2’725, non vi sono stati altri decessi il cui numero è fermo a 107 (su un totale di poco più di 4 milioni di abitanti, in Svizzera - a titolo di paragone - ci sono 31’652 contagiati e 1’682 decessi su 8,5 milioni di abitanti). In Macedonia del Nord, le cui elezioni sono in programma il 15 luglio, i nuovi contagi sono stati da ieri 132, per un totale di 6’209, mentre con altri 12 morti il numero delle vittime sale a 298 (su 2 milioni di abitanti).