La metà dei bambini che hanno contratto il coronavirus nei mesi scorsi potrebbe aver superato l’infezione senza che i genitori se ne accorgessero. È uno dei dati che emerge da uno studio israeliano pubblicato su Eurosurveillance, rivista dello European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) che ha stimato che in Israele già a marzo scorso almeno 1 bambino su 10 aveva contratto la malattia da coronavirus.