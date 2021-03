Combattere le false notizie, utilizzare sempre un linguaggio semplice e accessibile, fondare il proprio lavoro sulla responsabilità. I «Messaggi» per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (sin qui, sono stati otto), di solito divulgati alla vigilia del 24 gennaio, festa di San Francesco di Sales - patrono dei cronisti - sono una sorta di manuale di giornalismo. Un manuale in fieri, che il pontefice aggiorna di anno in anno toccando i punti di più stretta attualità e intrecciandoli, in maniera sorprendentemente attuale, con i temi portanti della dottrina della Chiesa cattolica.

Un esempio può essere più efficace di molte parole. Si insiste da tempo sull’importanza del cosiddetto «storytelling», una narrazione che non sia fredda né impersonale ma sappia coinvolgere il lettore.

Bene,...