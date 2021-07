«It’s coming home», cantano i tifosi inglesi. Cantano e bevono, tenendo fede a una lunga, lunghissima tradizione. Di più, domani sera – in occasione della finalissima di Euro 2020 contro l’Italia – la British Beer & Pub Association (BBPA) stima che i sudditi della Regina Elisabetta compreranno 7,1 milioni di pinte di birra. Urca. D’altronde, l’Inghilterra non raggiungeva la finale di un grande evento calcistico dal 1966, quando sconfisse la Germania Ovest conquistando la sua prima e (finora) unica Coppa del mondo.

In ogni caso, la BBPA ha sottolineato che i pub perderanno qualcosa come 9 milioni di sterline a livello di vendite. E questo a causa delle restrizioni commerciali legate al coronavirus. Tradotto: verranno vendute 2,4 milioni di pinte in meno durante la partita. Sull’arco dell’intera domenica, uscendo quindi dall’orario della partita, la BBPA crede che verranno venduti 13 milioni di pinte. Senza restrizioni, i milioni sarebbero stati 17. Per questo motivo, quando il governo rimuoverà le ultime limitazioni l’associazione che raggruppa i pub chiede che vengano fatti investimenti statali affinché possa davvero esserci una ripresa. Anche, e soprattutto, attraverso una riforma dell’IVA.