Facendo leva sul malcontento dello staff emerso in una recente town hall con il CEO Daniel Ek, Neil Young ha chiesto ai dipendenti di Spotify di rassegnare in massa le dimissioni in segno di protesta per le presenza di «fake news» sui vaccini anti-COVID diffuse sulla piattaforma.

«Andatevene prima che vi mangi l’anima», ha detto Young che ha dato l’esempio ritirando tutta la sua musica dalla piattaforma in audio-streaming.

Young aveva boicottato Spotify per la presenza del podcast «no-vax» di Joe Rogan, il più ascoltato in assoluto da quando nel 2020 il suo mattatore aveva firmato un contratto di esclusiva da cento milioni di dollari.

«Daniel Ek, non Rogan, è il vostro grande problema. È lui che tira le fila e per lui l’unico obiettivo sono i numeri, non l’arte, non la creatività», ha scritto il cantante di «Heart of Gold» a cui nei giorni scorsi si sono uniti nella protesta Joni Mitchell, gli ex compagni di band David Crosby, Stephen Stills e Graham Nash, mentre India Arie ha fatto lo stesso citando anche il linguaggio razzista del commentatore.

Trump a Rogan: «Smetti di scusarti»

Nel frattempo, l’ex presidente americano Donald Trump ha attinto al suo copione e esortato Joe Rogan, mattatore di un popolare quanto controverso podcast su Spotify, di «smettere di scusarsi».

Accusato Neil Young e altri musicisti famosi come Joni Mitchell, oltre che da 270 medici e altri scienziati, di aver usato il suo podcast per diffondere fake news sui vaccini, Rogan ha fatto due volte mea culpa da quando è scoppiata la polemica, da ultimo lo scorso fine settimana per aver usato più volte epiteti razzisti nella sua trasmissione.

«Sono stati i media a costringerlo a sembrare debole e spaventato», ha detto Trump in una dichiarazione diffusa dalla sua organizzazione «Save America». L’ex presidente, che storicamente teorizza la necessità di non scusarsi mai, neanche di fronte all’evidenza, ha aggiunto che «Rogan è un tipo interessante e popolare ma deve smetterla di scusarsi con i maniaci e i lunatici delle Fake News e della Sinistra Radicale».

