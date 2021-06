Nel 2020 la Guardia di finanza italiana ha accertato un’attività di riciclaggio per un valore di 1,9 miliardi di euro. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato beni per 525 milioni di euro a seguito di 962 interventi; 2300 le persone denunciate, di cui 278 arrestate.

Dal bilancio operativo della Guardia di finanza nel 2020 risulta inoltre che ammontano a 27,7 milioni di euro i sequestri operati nei confronti di soggetti ritenuti responsabili del reato di usura.

In applicazione della normativa antimafia, sono stati poi sottoposti ad accertamenti patrimoniali 8822 persone, mentre i provvedimenti di sequestro e confisca eseguiti hanno raggiunto, complessivamente, la quota di circa 1,5 miliardi di euro. Ammonta, invece, a circa 2,2 miliardi di euro circa il valore dei beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie proposti all’Autorità giudiziaria per il sequestro.

Nel 2020 sono poi stati denunciati all’Autorità giudiziaria 5868 «furbetti» del reddito di cittadinanza: tra loro anche intestatari di ville e auto di lusso, evasori totali, mafiosi con condanne definitive. Gli interventi hanno permesso di intercettare oltre 50 milioni di euro indebitamente percepiti e circa 13 milioni di euro di contributi richiesti e non ancora riscossi.

Il bilancio operativo delle Fiamme Gialle riferisce inoltre di 3546 evasori totali, ossia imprenditori o lavoratori autonomi completamente sconosciuti all’Amministrazione finanziaria (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 19’209 lavoratori in nero o irregolari.

Denunciate inoltre 10’264 persone per reati fiscali. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e IVA è di 800 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro tuttora al vaglio dei magistrati ammontano a 4,4 miliardi di euro.

Per le frodi sui beni per contrastare l’emergenza COVID sono stati denunciati 1347 soggetti per i reati di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione. Sono stati sequestrati circa 71,7 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale, nonché circa 1 milione di confezioni e 160’000 litri di igienizzanti (venduti come disinfettanti).

