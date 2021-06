L’emigrazione irregolare da Cuba è una questione che incide sul grave e prolungato conflitto politico tra le due nazioni. Per decenni, Washington ha descritto i partecipanti a quei viaggi come cubani in «fuga» dal loro Paese perché «perseguitati politicamente», mentre L’Avana accusa i governi statunitensi di incoraggiare tali viaggi illegali, che continuano a causare morti in mare.