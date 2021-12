Con riferimento al periodo delle feste di fine anno, il capo dell’OMS si è rivolto alle persone e alle famiglie che intendono passare del tempo insieme invitando alla cautela e a riflettere bene sulle scelte in questo senso: «Un evento annullato è meglio che una vita di meno», ha sottolineato.

«Non c’è dubbio che con l’aumento degli incontri sociali nel periodo delle vacanze in molti paesi condurrà a un aumento dei casi», ha affermato il direttore generale dell’OMS.

«Siamo tutti stanchi di questa pandemia e vogliamo tutti passare più tempo con le nostre famiglie e amici, vogliamo tornare alla vita normale. Il più rapido modo di farlo è di prendere le decisioni difficili per proteggere noi stessi e gli altri. In alcuni casi, si tratta di annullare o posticipare eventi», ha aggiunto. « È meglio annullare oggi e celebrare più tardi che celebrare oggi e piangere domani», ha detto Tedros in una conferenza stampa a Ginevra.