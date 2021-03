«Siamo in una fase critica, la curva dei contagi evidenzia il possibile innesco di un’ulteriore ondata che dobbiamo assolutamente evitare». Paolo Bulgheroni, direttore del Dipartimento di Igiene e Sanità p ubblica dell’Agenzia di Tutela della Salute di Como e Varese (ATS Insubria), ha riassunto così - in toni molto preoccupati - il senso delle cose dette ieri mattina dalle autorità sanitarie delle due province di confine durante la consueta conferenza stampa settimanale, convocata online per illustrare l’evoluzione epidemiologica sul territorio.

Il dato di partenza, questo sì molto negativo, è stato il rapporto tra positivi e residenti, salito nel Comasco a 304 ogni 100 mila abitanti: quasi il 20% in più nell’ultima settimana.

«La ripresa dei contagi è evidente - ha commentato Giuseppe Catanoso,...