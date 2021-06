Nel cuore della cellula scoperto un nuovo meccanismo d’origine di tumori

Gli autori dello studio hanno dimostrato, in particolare, che una mutazione che permette la fusione tra due geni non correlati tra loro, come la fusione genica denominata NUP98-HOXA9, può promuovere un processo simile a quello osservato quando l’olio e l’acqua sono mescolati, ma non si fondono insieme. Il processo, chiamato separazione di fase liquido-liquido, spiegano gli esperti, avviene all’interno del nucleo di una cellula e consente la formazione di compartimenti con diverse proprietà fisiche, che possono favorire tumori come le leucemie acute.