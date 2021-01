Washington, a poche ore dall’Inauguration Day, è una città blindata. La capitale degli Stati Uniti sembra una città pronta alla guerra, ad immagine dei 25 mila soldati della Guardia Nazionale schierati per mantenere l’ordine e, appunto, evitare che si scateni il caos come poche settimane fa, quando il Congresso venne assalito dai fanatici di Trump. Il perimetro di sicurezza attorno al Campidoglio e alla Casa Bianca è enorme, come enorme è il dispositivo di sicurezza. Noi abbiamo girato un video a Black Lives Matter Plaza, unico accesso libero dell’intera zona rossa.