(Aggiornato alle 14.15) Il coronavirus è ormai una pandemia, secondo quanto ha annunciato l’OMS. Nel mondo, i casi sono saliti a oltre 127 mila, mentre i decessi sono 4.700. Le persone guarite sono invece 68.300. In Svizzera, sono 858 i casi confermati, di cui 180 in Ticino. L’Italia resta, con oltre 800 decessi, il Paese più colpito dopo la Cina, seguita dall’Iran con oltre 400 decessi.

© CSSE Johns Hopkins University

Negli USA «attesi da 70 a 150 milioni di contagi»

Brian Monahan, il medico del Congresso e della Corte suprema Usa, prevede che in America ci possano essere tra i 70 e i 150 milioni di contagi da coronavirus. Lo riportano i media Usa tra cui la Nbc news, sottolineando che l’indicazione sarebbe emersa durante un incontro, a porte chiuse, con lo staff amministrativo del Senato.

Belgio, focolaio in una casa di riposo

Sfiorano quota 400 i contagi da coronavirus in Belgio, dove il Servizio sanitario federale ha confermato la positività di altre 85 persone (66 nelle Fiandre, 3 a Bruxelles, 16 in Vallonia). La rete dei laboratori nazionali ha analizzato 806 tamponi, sottolineano le autorità. Tre persone sono decedute ieri. Il numero totale dei contagi nel Paese arriva ora a 399. I media locali indicano che un focolaio è stato identificato in una casa di riposo in un quartiere residenziale a sud della città di Bruxelles, dove sono stati trovate 34 persone positive, 11 delle quali sono state ricoverati.

In Germania 2 mila contagiati

Oltre 2.000 persone in Germania sono contagiate dal coronavirus. È quello che riportano alcuni media tedeschi, fra cui la Bild, mentre il bollettino ufficiale del ministero della Salute viene aggiornato più lentamente.I dati della Johns Hopkins University riferiscono precisamente di 2.078 casi nel Paese. Intanto si registra la quarta vittima: un 67enne del Baden-Württemberg. Secondo il tabloid tedesco, sono 25 le persone finora guarite.

Scuole chiuse in Danimarca

La Danimarca ha deciso di adottare severe misure restrittive per tentare di rallentare il ritmo di diffusione del coronavirus, definito dal ministro della sanità di Copenaghen Magnus Heunicke il più ‘spettacolare’ d’Europa. «Il contagio procede troppo velocemente, dobbiamo fare tutto il possibile per rallentare la diffusione della malattia», ha detto il primo ministro Mette Frederiksen nell’annunciare i provvedimenti presi.

Il picco in Cina è stato superato

Il picco in Cina dell’epidemia del coronavirus è stato ormai superato: secondo Mi Feng, portavoce della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), i nuovi casi stanno diminuendo nel Paese e l’intera situazione epidemica rimane «a livelli molto bassi». Mi, durante il briefing quotidiano, ha ricordato che i nuovi contagi a Wuhan, focolaio del Covid-19, sono diminuiti fino ad attestarsi a una singola cifra, con soli 8 casi riportati ieri. Sette sono poi i casi nel resto della Cina, di cui 6 importati dall’estero come «contagio di ritorno».

Trump vieta i viaggi dall’Europa per 30 giorni

Gli Stati Uniti hanno deciso un divieto di ingresso per le persone in arrivo dall’Europa, Svizzera compresa, per un mese.

Primi casi a Cuba

Il coronavirus è arrivato anche a Cuba. I primi tre casi confermati sono dei turisti italiani arrivati lunedì all’Avana che sono poi risultati positivi ai test. Da martedì sono in isolamento all’ospedale.

