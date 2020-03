(Aggiornato alle 12:08) - I casi positivi di coronavirus continuano ad aumenrare in tutto il mondo e sempre più Paesi stanno introducendo nuove misure per cercare di arginare il diffondersi dell’epidemia.

In Romania stato d’emergenza a partire da lunedì

Il presidente romeno Klaus Iohannis ha proclamato lo stato di emergenza nel Paese a partire da lunedì per cercare di fermare la diffusione del coronavirus, dopo che i casi di contagio hanno raggiunto oggi quota 109, stando ai media locali. Iohannis ha rivolto un appello alla nazione affinché i cittadini si comportino in maniera responsabile e matura di fronte all’avanzata del virus. «Abbiamo bisogno di voi, che rispettiate le direttive delle autorità relative alle norme di igiene e che evitiate quanto più possibile contatti che non sono strettamente necessari».

In Serbia aumentano i divieti di ingresso nel Paese

Le autorità della Serbia hanno disposto oggi il divieto di ingresso nel Paese, a causa dell’epidemia di coronavirus, a persone provenienti da Francia, Germania, Slovenia, Austria, Spagna e Grecia. Come riferiscono i media, il divieto si va ad aggiungere a quello già annunciato nei giorni scorsi per gli arrivi in Serbia da Cina, Corea, Italia, Svizzera, Iran e Romania.

La Libia chiude i porti e gli aeroporti

Il presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez al-Sarraj ha dichiarato lo stato di emergenza in Libia e ha annunciato la chiusura dei porti e degli aeroporti del Paese a partire da lunedì per l’emergenza coronavirus. Lo riferisce il Libya Observer su Twitter.

Australia, quarantena per chi arriva

Chiunque arriverà da oggi in Australia dovrà affrontare un autoisolamento di 14 giorni obbligatorio, nel tentativo di rallentare la diffusione del coronavirus. Lo ha detto il primo ministro Scott Morrison.

«Dovremo abituarci - ha precisato Morrison - ad alcuni cambiamenti nel modo in cui viviamo la nostra vita». Il primo ministro ha inoltre spiegato che a tutte le navi da crociera sarà vietato l’attracco e che «il flusso dei visitatori si ridurrà notevolmente e molto rapidamente». «Se un vostro conoscente rientra da Bali e poi va al lavoro e siede accanto a voi, allora commette un reato», ha aggiunto Scott. In Australia sono stati registrati finora 269 contagiati con un gran numero di nuovi casi che ora proviene dagli Stati Uniti che, secondo Morrison, è una «fonte principale» del focolaio.

Tutta la Repubblica Ceca in quarantena

Tutta la Repubblica Ceca sarà messa in quarantena per combattere la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il premier Andrej Babis, secondo quanto riportato dall’agenzia CTK.

Secondo il ministero della sanità ceco, oggi nel Paese ci sono 214 casi di malattia Covid-19, un aumento di 25 rispetto a ieri.

Bar e ristoranti chiusi in Isreale

Da oggi tutte le attività ricreative in Israele, compresi bar e ristoranti saranno chiusi come misura contro il coronavirus.

Lo ha annunciato il premier Benyamin Netanyahu in un discorso nel quale ha sottolineato la necessità di distanziarsi dalle altre persone almeno di 2 metri e non più di 10 persone. I servizi essenziali - ha spiegato - invece continueranno.

Netanyahu ha anche detto che saranno usate procedure di controllo della malattia attraverso sistemi tecnologici, forse anche con i cellulari, come a Taiwan. I casi di infezione sono arrivati ad ora a 193.

Le misure contro il coronavirus posticipano il processo a Netanyahu, ma contro la decisione è già stato presentato un ricorso

A causa delle misure assunte nel Paese per la pandemia di coronavirus, il processo al premier israeliano Benyamin Netanyahu per corruzione, frode e abuso di potere, che doveva cominciare martedì a Gerusalemme, è stato rinviato fino al 25 maggio . Lo riferiscono i media, che citano una decisione del ministro della giustizia Amir Ohana.

Contro la decisione di rinviare il processo è già stato presentato un ricorso da parte del Movimento per la qualità del Governo. Secondo il Movimento, il ministro Ohana non ha la facoltà di prendere un provvedimento del genere, essendo «un ministro ad interim, in un governo di transizione».

