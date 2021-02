Sulla nuova fase politica che si apre in Italia con Mario Draghi premier abbiamo sentito il parere del politologo Gianfranco Pasquino.

Professor Pasquino, come valuta la spaccatura venutasi a creare nel Movimento 5 Stelle?«La situazione venutasi a creare all’interno del Movimento 5 Stelle è brutta, ma è brutta solo per i pentastellati in quanto il Governo Draghi non ha bisogno di tutti i loro voti. Quindi spetta ai 5 Stelle darsi da fare per cercare di capire com’è cambiata la politica italiana. Ognuno deve assumersi le sue responsabilità e i pentastellati che rimangono a sostenere l’Esecutivo mi sembrano sufficientemente convinti e anche sufficientemente numerosi».

Con gli attuali equilibri politici la spaccatura nel M5S favorirà il centrodestra?«Certamente, questa spaccatura favorisce il centrodestra....