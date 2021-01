Apriranno entro fine gennaio i primi centri speciali per le vaccinazioni antiCOVID operative nel Regno Unito 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana secondo i voleri del premier Boris Johnson, deciso ad accelerare al massimo la campagna vaccinale di massa. Lo ha detto oggi, in un’intervista alla BBC, Nadhim Zahawi, nominato da Johnson ministro ad hoc per questo dossier.

Zahawi ha aggiunto che i primi esperimenti pilota sulle vaccinazioni h 24 (a proposito della quali vi erano state alcune riserve fra i responsabili del servizio sanitario nazionale, per problemi di carenza di personale e di sovraccarico del lavoro) saranno avviati a Londra, con l’utilizzo di volontari, inclusi farmacisti e operatori sanitari in pensione istruiti appositamente.

Ha poi rimarcato che fin da oggi hanno inoltre aperto i battenti altri 10 grandi centri vaccinali volanti ospitati in varie strutture dell’Inghilterra e che al momento il Regno ha accelerato il ritmo di somministrazione dei vaccini a una media di 140 persone al minuto.

Numeri che testimoniano di «un enorme progresso nella battaglia contro il virus», ha twittato da parte sua Johnson in mattinata, salutando il via libera dato oggi stesso all’allargamento sull’isola della platea dei vaccinati agli over 70 come «una tappa fondamentale»; pur non senza avvertire che la sfida dei contagi alimentati dalla nuova ‘variante inglese’ resta complessa e che c’è ancora «molta strada da fare» per una vittoria definitiva sulla pandemia.

Quattro milioni di vaccini somministrati

Il Regno Unito sta accelerando «il più veloce possibile» nella campagna di vaccinazioni di massa antiCOVID, compatibilmente con le forniture disponibili. Lo ha sottolineato il premier britannico Boris Johnson nell’Oxfordshire. «Finora sono 4 milioni» i vaccini somministrati nel Paese fra prima e seconda dose, ha detto, aggiungendo che più di metà degli ultraottantenni britannici e degli ospiti delle case di riposo sono ora vaccinati. Categorie «vulnerabili» che restano «la nostra priorità assoluta» assieme al personale sanitario, ha aggiunto, difendendo tuttavia come possibile e sensata la scelta di allargare da oggi la platea anche agli over 70. «Questo - ha tuttavia subito ammonito - non significa» che ci sarà una sorta di «apriti sesamo», nel senso di una revoca generale delle misure restrittive del lockdown da un momento all’altro, e ha insistito che fino a metà febbraio non è prevedibile neppure un’ipotesi di riesame di singole norme, dato il contesto di contagi alimentati dalla cosiddetta ‘variante inglese’ del coronavirus. Ha inoltre sottolineato che il Paese dovrà da un lato continuare a rimanere «vigile» a lungo sul fronte delle cautele e dall’altro affrontare le inevitabili «conseguenze economiche» ulteriori della pandemia. A quest’ultimo proposito, Boris Johnson ha poi difeso dalle critiche dell’opposizione laburista la portata degli interventi di emergenza attuati dal suo governo, ricordando l’ammontare senza precedenti e senza pari in Europa degli aiuti di Stato stanziati. Mentre ha assicurato di voler fare tutto il possibile perché la gente «non soffra dei contraccolpi» dei lockdown sull’economia e sul lavoro oltre misura. Anche se ha glissato sulla questione di un’eventuale estensione dell’extra contributo da 20 sterline (poco più di 24 franchi) a settimana pro capite tra i benefici sociali previsti dal cosiddetto Universal Credit concesso dal governo al momento fino al 31 marzo e che il leader del Labour, Keir Starmer chiede invece di prorogare attraverso un contestato emendamento legislativo presentato giusto oggi in Parlamento.

