Per la prima volta nei suoi 144 anni di storia, il Washington Post ha un direttore donna. Sally Buzbee ha preso ieri il posto di Martin Baron, andato in pensione alla fine di febbraio dopo aver guidato il giornale per otto anni e aver collezionato - tra gli altri riconoscimenti - ben dieci Premi Pulitzer. Buzbee, 55 anni, ha sempre lavorato all’Associated Press. Dopo aver iniziato come reporter in Kansas, il suo Stato di origine, è arrivata nel 2017 a ricoprire i ruoli di direttore esecutivo e vicepresidente dell’agenzia.

Da ieri guida una newsroom di un migliaio di persone, il doppio dei giornalisti che Jeff Bezos, patron di Amazon, aveva trovato quando nel 2013 aveva acquistato per 250 milioni di dollari la testata dalla famiglia Graham. Dopo anni di crisi, culminati nella vendita della sede...