La nota cima di Sydney è rinomata tra gli influencer per le pittoresche foto con la vista sul mare. Non è la prima volta che la scogliera risulta fatale per i visitatori. Infatti, le autorità locali stanno facendo il possibile per migliorare le disposizioni di sicurezza sul posto e per sollecitare il pubblico a non avvicinarsi al precipizio, riferisce il quotidiano britannico.