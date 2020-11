Mentre il Governo di Joe Biden prende forma, Trump continua la sua battaglia legale contro il presunto complotto nei suoi confronti. Come vive il profondo sud degli USA questo clima di duro scontro politico? Lo abbiamo chiesto a Francesca Mereu, giornalista freelance che da anni vive nell’Alabama.

L’Alabama è uno degli Stati che nel voto del 3 novembre ha dato grandi soddisfazioni ai repubblicani. Questo Stato come sta vivendo le tensioni politiche alimentate da Donald Trump?

«Io vivo a Birmingham, nell’Alabama, una città che vota per il partito democratico visto che la popolazione è costituita per il 73% da afroamericani. Per cui c’è un divario tra Birmingham, dove sono tutti felici per la vittoria di Biden, e il resto dello Stato dell’Alabama dove vi sono diverse persone che credono che le...