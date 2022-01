Il Dipartimento per la Sicurezza nazionale mette in guardia: nelle ultime 48 ore sono aumentate le minacce online di gruppi estremisti, anche verso membri del Congresso americano e il presidente Joe Biden. Lo riporta CNN citando un documento di intelligence, nel quale si precisa come al momento non ci sono indicazioni credibili di attacchi. Il timore però è che le minacce e i contenuti online dei gruppi estremisti possano ispirare violenza, soprattutto per i lupi solitari. L’allerta arriva nel giorno dell’anniversario dell’attacco al Campidoglio.