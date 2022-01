Lunedì prossimo, il Parlamento italiano si riunirà in seduta comune per eleggere il nuovo presidente della Repbblica. Il mandato di Sergio Mattarella scade il 3 febbraio, non è scontato però che i 1.009 grandi elettori riescano a trovare l’accordo su un nome prima di quella data.

1. Sino a questo momento, l’unico candidato “reale” alla presidenza della Repubblica Italiana sembra essere Silvio Berlusconi. Ma è davvero possibile che il leader di Forza Italia salga al Quirinale?

Da un punto di vista formale, nulla impedisce a Berlusconi di candidarsi. Anche la condanna a quattro anni di reclusione (tre dei quali condonati per indulto) subìta per frode fiscale non produce più effetti sulla “agibilità” istituzionale dell’ex presidente del consiglio. Restano, ovviamente, le perplessità e le resistenze...