Il Tribunale delle Canarie (regione della Spagna) ha stabilito una sospensione cautelare della misura in vigore dallo scorso lunedì che prevede l’obbligo di presentare il green pass per poter accedere all’interno di locali come bar e ristoranti nei territori di maggior rischio COVID. Lo si apprende dai media iberici.

La restrizione che prevede la presentazione del green pass, stabilita dal governo regionale, è entrata in vigore lunedì nell’isola di Tenerife, considerata in situazione di allerta massima per l’alto indice di contagi. Il tribunale regionale ha accolto un ricorso presentato da un’associazione di imprenditori. Rimane anche sospesa la misura che prevede la chiusura dei locali da mezzanotte alle 6 del mattino.

La richiesta del green pass per determinati spazi pubblici al chiuso è vigente anche in Galizia, regione del nord-ovest della Spagna. Altri governi regionali spagnoli hanno fatto sapere che stanno prendendo in considerazione la possibilità di applicare questa misura.

