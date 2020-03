(Aggiornato alle 11) Dure proteste ieri in diversi penitenziari italiani dopo le limitazioni ai colloqui per via del coronavirus. Nella tarda serata sono rientrati nelle celle, dopo una trattativa, i detenuti di Pavia, che avevano devastato la struttura. Nel carcere di Modena gli scontri più violenti. Lì, per fermare incendi e devastazioni sono arrivati poliziotti e carabinieri armati di manganelli e scudi, fino all’irruzione decisa per mettere fine alla sollevazione. Alla fine degli scontri e dei disordini sono state contate tre vittime, tutte straniere. Secondo il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, però, i decessi non sarebbero collegati all’irruzione ma ad overdose di oppioidi o altre sostanze di cui avrebbero fatto incetta nell’assalto all’infermeria. Oppure a inalazioni di fumo. Tensioni si registrano anche a Napoli e Frosinone.

Morti a Verona e Alessandria

Per un’overdose da psicofarmaci due detenuti degli istituti penitenziari di Verona e Alessandria sono morti. I due avevano approfittato delle proteste nelle carceri, esplose in seguito alle nuove disposizioni per il coronavirus, per sottrarre psicofarmaci dall’infermeria. Lo riferisce il segretario del Sindacato di Polizia penitenziaria (Spp) Aldo Di Giacomo.

Rivolte a Foggia e Palermo

Una rivolta è in corso nel carcere di Foggia dove alcuni detenuti stanno riuscendo ad evadere venendo bloccati poco dopo all’esterno dell’istituto penitenziario dalle forze dell’ordine.

A quanto si apprende i detenuti hanno divelto un cancello della ‘block house’, la zona che li separa dalla strada. Molti detenuti si stanno arrampicando sui cancelli del perimetro del carcere. Sul posto polizia, carabinieri e militari dell’esercito.

Un tentativo di evasione è stato segnalato anche al carcere Ucciardone a Palermo. Alcuni detenuti per protesta hanno tentato di divellere la recinzione dell’istituto di pena per cercare di fuggire. Il carcere è circondato dai carabinieri e polizia in tenuta antisommossa. Anche le mura del carcere sono presidiate. Le strade attorno a vecchio carcere borbonico sono chiuse.

Ieri sera la protesta contro lo stop alle visite in carcere per l’emergenza coronavirus era scattata anche al Pagliarelli, il secondo carcere di Palermo. Qui i parenti dei detenuti hanno bloccato il traffico e manifestato davanti ai cancelli. Come all’Ucciardone anche al Pagliarelli i reclusi gridavano «indulto indulto».

©CdT.ch - Riproduzione riservata