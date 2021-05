Il mercurio accumulato nelle fosse oceaniche supera quello delle aree industriali contaminate. Secondo il gruppo di ricerca internazionale guidato dall’università danese di Aarhus, che per la prima volta è riuscito a farne una misura diretta, gli abissi marini sono i luoghi finali di accumulo di questi pericolosi inquinanti. Lo studio è stato pubblicato su Scientific reports.

Il mercurio è uno dei più pericolosi inquinanti prodotti dall’uomo perché è un metallo pesante che non solo produce danni gravi alla salute, in particolare al sistema nervoso, ma è molto persistente nell’ambiente perché non si degrada nel tempo. Scarti di mercurio vengono prodotti da una gran varietà di settori industriali e quando si disperdono negli ambienti marini possono entrare nella catena alimentare.