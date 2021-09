Neo-nazista «condannato» a leggere i classici: la sentenza fa discutere

Fa discutere nel Regno Unito una sentenza fin troppo condiscendente con cui un giudice ha in pratica «condannato» il 21.enne Ben John, simpatizzante nazista con tanto di ambizioni terroristiche, a leggere alcuni fra i maggiori classici della letteratura inglese. Allo stesso tempo la Leicester Crown Court ha deciso di sospendere per due anni la pena detentiva di 24 mesi che era stata inferta all’ex studente di Lincoln, Inghilterra centrale.

Eppure nel corso del processo era emerso che John sul suo pc aveva ammassato oltre 60mila documenti contenenti materiale anti-semita, propaganda dei suprematisti bianchi e soprattutto le istruzioni per costruire ordigni esplosivi, facendo così scattare una imputazione (e la successiva condanna) in base al Terrorism Act.

Il giudice Timothy Spencer in aula ha chiesto a John se avesse letto i libri di Charles Dickens o Jane Austen. È poi passato a elencare alcune delle opere sulle quali il giovane si dovrà concentrare, tra cui ‘Racconto di due città’ e ‘Orgoglio e pregiudizio’. Per dare poi appuntamento a John nell’udienza fissata per il 4 gennaio: «Mi dirai quello che hai letto e ti metterò alla prova», ha promesso Spencer.