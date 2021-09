Le elezioni tedesche del 26 settembre avranno un effetto determinante sull’assetto della politica nazionale come nei rapporti tra Berlino e l’UE. L’uscita di scena di Angela Merkel, in particolare, mette la Germania di fronte a nuovi scenari di governo. L’analisi del professor Herfried Münkler, che per il nuovo Esecutivo prevede tempi lunghi.

L’imminente fine dell’era Merkel dopo sedici anni alla Cancelleria lascia sul tavolo molte incognite sul piano nazionale come su quello europeo. Quali cambiamenti di peso si prospettano?

«In futuro non ci saranno più periodi di cancellierato che dureranno a lungo come in passato con Helmut Kohl e Angela Merkel. La durata dei governi sarà simile a quella degli altri Stati. Cambierà quindi anche la posizione della Germania in Europa. Chiunque sarà il nuovo...