Nessun rancore contro Trump, non ne vale la pena. Lo afferma il presidente Joe Biden in un’intervista a People, la prima anche con la first lady Jill Biden dopo l’insediamento alla Casa Bianca.

L’intervista sarà in edicola il 5 febbraio e in essa i Biden aprono sulla loro famiglia, le sfide, le speranze per il futuro e su come si stanno ambientando alla Casa Bianca.