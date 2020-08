«Al momento non c’è un proiettile d’argento contro il coronavirus» e «potrebbe non esserci mai». Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing da Ginevra sulla pandemia di Covid-19. «Le soluzioni che abbiamo a disposizione adesso ci possono aiutare a sopprimere e controllare il coronavirus», ha aggiunto il direttore dell’Agenzia dell’ONU citando come esempi di successo Italia, Spagna e Corea del Sud. «La soluzione è nelle nostre mani», ha precisato Ghebreyesus, «se facciamo tutto quello che è necessario, non solo i governi ma anche le società nel loro complesso».