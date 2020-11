In questa fase «dobbiamo restare vigili», spiegano gli esperti, perché il vaccino potrebbe aumentare la pressione selettiva sul virus favorendo la comparsa di nuove forme mutanti. «Siamo convinti che riusciremo a individuarle prontamente in modo da adattare i vaccini per tempo, se necessario», rassicura il coordinatore dello studio, François Balloux dell’University College di Londra.

Finora sono 12.706 le mutazioni documentate nel genoma del coronavirus: di queste, 398 si sono sviluppate in più occasioni e in maniera indipendente. I ricercatori ne hanno esaminate in particolare 185 che nel corso della pandemia sono comparse almeno tre volte in modo indipendente. Collocandole nell’albero evolutivo del coronavirus, si è potuto osservare che nessuna di queste ha dato un particolare vantaggio ai virus portatori. Nessuna mutazione ne ha aumentato la trasmissibilità, neppure la famosa mutazione D614G della proteina Spike.