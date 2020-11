«Nessuno status speciale per il Nagorno-Karabakh»

tensioni

Il presidente azero non accetta questa ipotesi: «C’è un solo Azerbaigian, multinazionale e multi-confessionale. Ci sono cittadini dell’Azerbaigian, provenienti da vari popoli e religioni che vivono in pace e in buoni rapporti. Il popolo armeno vivrà nelle stesse condizioni»