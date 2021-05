«Continueremo quanto necessario - ha spiegato - per riportare la calma». Netanyahu ha poi escluso che ci siano pressioni: «Non è vero. Ringrazio Biden e gli altri leader che ci sostengono», ha detto.

Netanyahu ha poi detto che l’esercito ha «colpito oltre 1.000 obiettivi a Gaza con un duro prezzo per Hamas, inclusa la sua rete sotterranea che ha un serio, ma non completo danno». «Nessun terrorista è al sicuro», ha spiegato sottolineando che l’esercito «ha messo fuori uso le torri del terrore» in riferimento ai grattacieli buttati giù dall’aviazione, tra cui quello che ospitava media internazionali.