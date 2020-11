«L’annuncio della compagnia Pfizer sull’efficacia al 90% del suo vaccino anti-Covid è un grande annuncio per l’umanità»: lo ha affermato il premier Benyamin Netanyahu in un intervento alla Knesset.

«Ci vorrà ancora tempo, non giorni, non settimane, ma neppure anni. Voglio paragonare la lotta mondiale ingaggiata contro il coronavirus alla Seconda Guerra Mondiale. Ieri - ha proseguito con foga - è stato come lo sbarco in Normandia». «Occorrerà ancora altro tempo - ha osservato - ma la vittoria sul coronavirus ci sarà».