(Aggiornato 11.07) - «Noi teniamo duro di fronte a chi vorrebbe annientarci. Chiunque cercherà di colpirci riceverà a sua volta un colpo estremamente potente»: lo ha affermato oggi Benyamin Netanyahu commentando le minacce giunte dopo l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani.

«Questi era responsabile della morte di numerosissimi innocenti» e ha contribuito, secondo il premier, a destabilizzare diversi Paesi. «Israele si schiera completamente dalla parte degli Stati Uniti», ha ribadito.

«Soleimani - ha detto ancora Netanyahu - era l’architetto della campagna di terrorismo iraniano nel Medio Oriente e nel mondo. Quello che io dico oggi in pubblico è quello che pensano molti leader nel Medio Oriente».

«Nel Medio Oriente - ha proseguito - non c’è un giorno che sia simile ad un altro. La lotta fra moderati ed estremisti prosegue con gran foga. Gli iraniani comprendono che la forza principale dell’Occidente si trova qua, nello Stato di Israele. Israele è un’ancora di stabilità in acque agitate». Proprio grazie alla sua forza, ha rilevato, lo Stato ebraico sta registrando progressi nella normalizzazione con i Paesi arabi: «siamo forti e ci stiamo rafforzando ancora. Di conseguenza le nostre relazioni col mondo arabo stanno attraversando un cambiamento molto importante, la normalizzazione avanza ad un ritmo senza precedenti».

L’Ue: «Serve dialogo, la situazione mette a rischio il lavoro contro Daesh»

«I recenti sviluppi della situazione in Iran, Iraq e in tutta la regione sono estremamente preoccupanti. Una cosa è chiara: l’attuale situazione mette a rischio gli sforzi del passato e ha anche implicazione per l’importante lavoro della coalizione anti-Daesh». Così l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, a margine della riunione del Collegio dei commissari che ha discusso delle crisi in Iran, Iraq e Libia. «Non c’è alcun interesse ad aumentare questa spirale di violenza», ha aggiunto.

«Nel medio termine, come coordinatore del JCPOA, l’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell farà tutti gli sforzi possibili per essere in contatto con tutti i partecipanti e salvaguardare l’accordo sul nucleare iraniano», ha dal canto suo dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a margine della riunione del Collegio dei commissari. Von der Leyen ha inoltre sottolineato che «l’uso delle armi deve essere fermato ora per lasciare spazio al dialogo». «Oggi il JCPOA è più importante che mai perché è l’unico luogo in cui possiamo sedere insieme a russi e cinesi per parlare dei rischi che stiamo affrontando», ha aggiunto Borrell, precisando di aver invitato a Bruxelles il ministro degli Esteri iraniano e forse avremo presto un incontro per analizzare insieme la situazione dell’accordo sul nucleare, in cui l’Ue ha messo molto impegno per mantenerlo in piedi dopo il ritiro degli Stati uniti».

La Germania condanna gli attacchi iraniani

«Posso dire a nome del governo tedesco che condanniamo più fermamente possibile l’aggressione» iraniana alle basi Usa in Iraq di questa notte: lo ha detto la ministra della Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer in un’intervista stamattina all’emittente pubblica Ard.

«Ora sarà decisivo evitare che questa spirale sia lasciata crescere ancora» e per fare questo cercheremo di «utilizzare tutti i canali diplomatici disponibili a livello europeo», ha proseguito la ministra e leader della Cdu.

«Una guerra non è nell’interesse di nessuno»

Il governo britannico continua a evocare una «de-escalation» nel Golfo dopo la rappresaglia missilistica iraniana. Lo ha sottolineato oggi ai media il ministro per la Brexit, Stephen Barclay, che più tardi affiancherà il premier Boris Johnson in un incontro a Londra con la nuova presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, dedicato in prima battuta ai negoziati con Bruxelles in vista dell’ormai imminente uscita formale del Regno dall’Ue.

«Una guerra non è nell’interesse di nessuno», ha affermato Barclay, dopo che il titolare degli Esteri, Dominic Raab, aveva condannato i raid di Teheran. Il ministro ha poi difeso Johnson dalla critiche per il suo forfait ieri a un primo dibattito di Westminster sulla crisi iraniana: dibattito a cui il premier Tory si era fatto rappresentare dal responsabile della Difesa, Ben Wallace, ed era stato accusato dal leader uscente dell’opposizione laburista, Jeremy Corbyn, di «nascondersi» e di voler dare «copertura» ai tamburi di guerra di Donald Trump.

Johnson interverrà invece oggi alla Camera dei Comuni.

La Turchia si muove per alleviare le tensioni

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu si recherà domani in Iraq «nel contesto degli intensificati sforzi diplomatici per alleviare l’escalation di tensione a seguito dei recenti sviluppi nella regione» tra Iran e Stati Uniti. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Ankara, precisando che durante la visita verranno discusse anche «questioni bilaterali».

Lufthansa sospende i voli, la Russia li sconsiglia

La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha annunciato la sospensione di tutti i suoi voli per Iran e Iraq, a partire da un volo programmato per oggi da Francoforte a Teheran. Una misura «prudenziale», ha spiegato il gruppo, alla luce della situazione nella regione.

«Non sorvoliamo al momento né l’Iran né l’Iraq», ha aggiunto una portavoce. Non ci sono invece ancora decisioni su eventuali modifiche delle rotte sul Medio Oriente.

L’Agenzia federale russa per il trasporto aereo ha consigliato alle compagnie aeree di non utilizzare lo spazio aereo sull’Iran e sull’Iraq, nonché sul golfo persiano e dell’Oman. Lo ha detto l’Agenzia.

«A causa delle informazioni sui rischi esistenti per la sicurezza dei voli internazionali di aeromobili civili, si raccomanda di non utilizzare lo spazio aereo sui territori dell’Iran, dell’Iraq, del Golfo Persico e dell’Oman per i voli di aeromobili civili della Federazione Russa, compresi i voli di transito, fino a nuovo avviso», recita il messaggio, citato dalla Tass.

