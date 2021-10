I dati, finiti poi sull’agenzia Bloomberg, rivelano che il gigante dello streaming ha pagato a Chapelle 24,1 milioni di dollari per lo special «The Closer», che ha debuttato nei giorni scorsi scatenando la bufera, e 23,6 milioni per uno show precedente altrettanto controverso, ‘Sticks and Stones’. Le cifre vanno oltre i 21,4 milioni di dollari sborsati da Netflix per il popolarissimo show sudcoreano ‘Squid Game’ diventato un campione di click nel giorno del debutto.