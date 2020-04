Calo netto dei malati in Italia per coronavirus. Sono infatti 107’709 gli attualmente positivi, 528 in meno rispetto a ieri, quando per la prima volta dall’inizio dell’emergenza si era registrato un calo di 20 pazienti. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile.

Prosegue intanto il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono 2’471, 102 in meno rispetto a ieri. Di questi, 851 sono in Lombardia, 50 in meno rispetto a ieri. Dei 107’709 malati complessivi, 24’134 sono ricoverati con sintomi, 772 in meno rispetto a ieri e 81’104 sono quelli in isolamento domiciliare, precisa la Protezione civile.