New York deve dire addio ad uno dei suoi elementi più emblematici, il trancio di pizza ad un dollaro, anzi per la precisione a 99 centesimi. L’offerta, che faceva la gioia di visitatori e residenti a qualsiasi ora del giorno e della notte, non è infatti più sostenibile per i rivenditori a causa dell’aumento dei prezzi in generale, che non ha risparmiato il settore alimentare. Il prezzo attuale è di almeno un dollaro e 50 centesimi.