A sferrare l’ultimo colpo una ex assistente di 25 anni, Charlotte Bennett, che al New York Times ha rivelato le ripetute avance del governatore quando rimanevano soli in stanza. Un fatto frequente in questi mesi, visto il ruolo di consigliere per le politiche sanitarie ricoperto dalla donna. «Non ha mai tentato di toccarmi», precisa Charlotte, raccontando però come Cuomo le abbia chiaramente fatto capire di «voler andare a letto» con lei. «Diceva di soffrire la solitudine in tempi di pandemia per non poter nemmeno abbracciare qualcuno», ricorda la donna. Poi ai primi di giugno, prosegue, una sera erano soli in ufficio quando il governatore cominciò a farle domande molto personali, anche sulla sua vita sessuale. Cuomo le avrebbe quindi chiesto se pensava che la differenza di età fosse un problema nelle relazioni, e le confidò che lui a 63 anni era «aperto a rapporti con donne ventenni».