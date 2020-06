Lunedì 8 giugno

(Aggiornato alle 18.39) Ha superato quota 7 milioni (7.038.942) il numero dei contagi da coronavirus accertati in tutto il mondo, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Il numero totale delle vittime è di 403.267.

Il Paese che registra i numeri della pandemia più alti in termini assoluti restano gli Stati Uniti con quasi 2 milioni (1.942.363) di casi e 110.514 morti, seguiti dal Brasile (691.758 contagi e 36.455 decessi), dalla Russia (476.043 contagi e 5.963 decessi) e dal Regno Unito (287.621 e 40.625).

Impennata di contagi, Israele frena sulle riaperture

Nella graduale riapertura Israele ha deciso adesso di «tirare il freno a mano». Lo ha annunciato il premier Benyamin Netanyahu al termine di una consultazione sulla ripresa dell’epidemia in Israele. I dati in possesso del governo, ha aggiunto, «dimostrano che abbiamo un’impennata molto elevata di contagi. Forse siamo già dentro all’indice del raddoppiamento ogni dieci giorni. Spero proprio di no. Per cui abbiamo deciso di fermare tutte le agevolazioni che dovevamo approvare nei prossimi giorni. Dovremo riconsiderare il tutto la settimana prossima».

Netanyahu ha poi fatto appello agli israeliani affinché indossino le mascherine quando si trovano in pubblico, mantengano fra di loro la distanza di sicurezza e si lavino spesso le mani.

Morti ai minimi in Gran Bretagna

Cala ancora l’incremento giornaliero di decessi da coronavirus nel Regno Unito, con 55 morti censiti nelle ultime 24 ore contro i 77 di ieri, al livello di gran lunga più basso fin dall’inizio della pandemia e con la Scozia a quota zero per il secondo giorno di fila. Lo rende noto il ministero della Sanità britannico, portando a 40.597 il totale dei morti per Covid-19 confermati dal tampone e a 138.183 quello dei contagi registrati da marzo (in calo a 1200 circa nelle 24 ore conteggiate). I dati riferiti ai fine settimana sono più bassi in genere nel Regno a causa di parziali ritardi nella raccolta statistica del sabato e della domenica. Mai, tuttavia, vi erano stati meno di 100 morti nei weekend precedenti.

New York entra nella Fase 1

New York si risveglia dal lockdown. A 100 giorni esatti dal primo caso di coronavirus, la Grande Mela riapre ed entra ufficialmente nella Fase 1: circa 400.000 persone tornano oggi al lavoro nelle costruzioni ma anche nelle vendite al dettaglio. Si tratta della prima fase delle quattro identificate per tornare alla piena operatività: ogni fase durerà almeno due settimane ma tutto dipenderà dal tasso di infezioni.

Il premier armeno Nikol Pashinyan è guarito

Il premier armeno Nikol Pashinyan ha annunciato su Facebook che sia lui sia i suoi familiari sono guariti dalla COVID-19. «Abbiamo appena ricevuto i risultati dei nostri secondi test. Tutti i test miei e della mia famiglia sono negativi», ha scritto Pashinyan precisando che tornerà a lavorare.

Il Brasile riduce il bilancio dei morti, è polemica

Il governo brasiliano ha modificato al ribasso il bilancio ufficiale delle vittime per coronavirus, negando però l’intenzione di nascondere il peggioramento della crisi sanitaria nel Paese.

La notte scorsa il ministero della Sanità ha riferito che 1.382 persone sono morte tra sabato e domenica, facendo salire a 37.200 il numero delle vittime, ma in seguito ha pubblicato un nuovo rapporto che riportava 525 decessi nelle ultime 24 ore.

Il dicastero, guidato dal generale Eduardo Pazuello, ha riferito che inizierà a utilizzare un nuovo criterio per il conteggio delle vittime da Covid-19, in base al quale non verranno specificate le morti dell’ultimo giorno.

La decisione è stata criticata dal presidente della Camera dei deputati, Rodrigo Maia, il quale sui social ha scritto che «giocare con la morte è perverso».

La Russia allenta la chiusura delle frontiere

La Russia allenta per la prima volta le restrizioni sulla chiusura delle frontiere da quando è iniziata la pandemia. I cittadini russi potranno infatti andare all’estero per occuparsi dei parenti, per curarsi, per lavorare e studiare.

Lo ha detto il primo ministro Mikhail Mishustin in una riunione del Presidio del Consiglio di coordinamento per la lotta al Coronavirus. Anche gli stranieri potranno entrare in Russia, ma solo per ricevere cure. I relativi decreti sono già stati firmati. Lo riporta RIA Novosti.

Gran Bretagna: autoisolamento per chi arriva in aereo, nave o treno

Entrano in vigore oggi nel Regno Unito le nuove regole sulla quarantena di 14 giorni obbligatoria per chi entra nel paese.

Si tratta in sostanza di un periodo di auto-isolamento: a chi arriva in aereo, nave o treno - cittadini britannici compresi - dovrà fornire un indirizzo presso il quale intende trascorrere il periodo di isolamento e le multe per le violazioni arrivano fino a mille sterline, ricorda la Bbc.

La ministra britannica dell’Interno Priti Patel ha spiegato che la misura è pensata per «impedire una seconda ondata» di coronavirus. Non sono però mancate le critiche per le nuove regole, sia dall’industria che dalla politica, nonché dal settore del turismo.

Il governo difende la sua decisione e Patel ha infatti sottolineato che si tratta di misure «proporzionate» adottate «al momento giusto». I dati scientifici «sono chiari», ha aggiunto, «se limitiamo il rischio di nuovi casi portati dall’estero possiamo fermare una devastante seconda ondata».

America Latina, boom di contagi a 1,32 milioni

I contagi della pandemia da coronavirus hanno subito un marcato aumento in America Latina, aumentando nelle ultime 24 ore di 82.526, portando il totale a 1.320.823 casi. In aumento anche i morti, a 65.585 (+1.488), con l’avvertenza che il Cile ha sommato da oggi al suo totale (2.190) anche 653 decessi finora considerati «associabili al Covid-19». E’ quanto emerge da una statistica dell’ANSA sulla base dei dati di 34 nazioni e territori latinoamericani.

Fra le polemiche per la sospensione da parte del ministero della Sanità della comunicazione ufficiale dei casi totali dall’inizio della pandemia, il Brasile guida la classifica ufficiosa sia dei contagiati, che sono 691.758 (+18.912), sia dei morti, a 36.455 (+525). Da rilevare che queste cifre, fornite dalle autorità brasiliane negli ultimi due giorni, sono inferiori a quelle precedenti.

Domenica 7 giugno

(Aggiornato alle 21.26) Il numero di casi di coronavirus nel mondo sfiora la soglia dei 6,9 milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato dell’università americana Johns Hopkins. I dati pubblicati dall’ateneo indicano ad oggi un bilancio di 6.896.179 contagi accertati, inclusi 400 mila decessi. Finora nel mondo sono guarite 3.087.321 persone.

Gran Bretagna, il numero di nuovi decessi è il più basso dal lockdown

Nel Regno Unito si registra il più basso incremento giornaliero di decessi da coronavirus dall’inizio del lockdown, il 23 marzo. Lo riferisce il Dipartimento della Salute, secondo quanto riporta la Bbc.

Le vittime delle ultime 24 ore sono 77 (nessuno in Scozia e Irlanda del Nord), che aggiornano il bilancio complessivo a 40.542, anche se i dati sulle vittime sono generalmente più bassi nel week-end a causa del ritardo dei rapporti.

Il segretario alla salute Matt Hancock ha affermato che i test sono stati consegnati in tutte le case di cura per persone di età superiore ai 65 anni, o per persone affette da demenza, in Inghilterra. Ma per il segretario ‘ombra’, Liz Kendall, «non è abbastanza», perché i test sono stati semplicemente «consegnati» e non effettuati.

Da domani riapre New York

Riapre la città di New York, che è stata l’epicentro della pandemia in America. Il sindaco Bill de Blasio ha confermato che la situazione nella più grande metropoli del Paese rientra ormai nei parametri fissati per avviare la fase uno della ripartenza. Molte delle attività riapriranno gradualmente a partire da domani, lunedì 8 giugno, dopo oltre due mesi di lockdown.

La Cina: «Abbiamo subito informato l’Oms»

La Cina ha reso noto oggi di avere informato immediatamente l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sullo scoppio dell’epidemia nel Paese. Lo riporta la Cnn. La notizia è contenuta in un rapporto pubblicato dall’Ufficio informazioni del consiglio di Stato sulle azioni intraprese da Pechino per far fronte al virus: oltre all’Oms, scrive l’ufficio, sono stati «informati immediatamente» anche i «Paesi e le organizzazioni regionali interessate». Il rapporto aggiunge che la Cina «ha condiviso l’intera sequenza del genoma e specifici primer e sonde per il rilevamento della COVID-19, e ha regolarmente informato l’Organizzazione mondiale della sanità ed i Paesi interessati» sull’epidemia. Il documento sottolinea inoltre che l’8 gennaio la Commissione sanitaria nazionale «ha confermato in via preliminare che il nuovo coronavirus era l’agente patogeno dell’epidemia».

Pechino, poi, ha aggiornato l’Oms su base quotidiana dall’11 gennaio, condividendo con l’organizzazione la sequenza del genoma il giorno successivo.

I nuovi casi aumentano più velocemente che mai

Il numero di casi di coronavirus nel mondo sta aumentando più velocemente che mai: è quanto emerge da un’analisi della Cnn basata sui dati pubblicati dalla Johns Hopkins University. Se da una parte i tassi di contagio stanno rallentando in Paesi fortemente colpiti all’inizio della pandemia - come la l’Italia, la Spagna e la Francia - le statistiche globali indicano che la crisi è tutt’altro che finita. Infatti, sottolinea la Cnn, in molti Paesi - in particolare in Sudamerica, Medio Oriente ed Africa - i contagi stanno accelerando. Mentre nel mese di aprile i nuovi casi giornalieri a livello globale non avevano mai superato le 100.000 unità - osserva l’emittente - i contagi accertati hanno superato questa soglia in nove degli ultimi 10 giorni, fino ad arrivare a quota 130.400 mercoledì scorso.

Oltre 45.000 nuovi contagi in America Latina

Gli oltre 45.000 contagi registrati nelle ultime 24 ore, insieme a 1.714 morti, provano che la pandemia da coronavirus si intensifica e cerca ancora il suo picco in America Latina. I contagiati sono ora 1.238,297, di cui 63.909 deceduti. È quanto emerge da una statistica dell’ANSA sulla base dei dati di 34 nazioni e territori latinoamericani. Il Brasile, che guida la classifica della regione, ha riservato una sorpresa rivelando solo i contagi (27.075) e i morti (904) di ieri, senza fornire più l’accumulato dall’inizio della pandemia, che è di 672.846 contagiati e 35.930 morti. Seguono il Perù (191.758 e 5.301) e il Cile (127.745 e 1.541). Fra i paesi latinoamericani con più di 5.000 contagi vi sono Messico (113.619 e 13.511), Ecuador (42.728 e 3.608), Colombia (38.027 e 1.205), Repubblica Dominicana (19.195 e 536), Argentina (21.037 e 642), Panama (15.463 e 370), Bolivia (12.728 e 427), Guatemala (6.485 e 216) e Honduras (5.971 e 248).

Sabato 6 giugno

(Aggiornato alle 9.02) Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato la soglia dei 6,7 milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato dell’università americana Johns Hopkins. I dati pubblicati dall’ateneo indicano ad oggi un bilancio di 6.740.361 contagi accertati, inclusi 395 mila decessi. Finora nel mondo sono guarite 2.872.731 persone.

USA ancora 20 mila nuovi casi al giorno

I casi di coronavirus negli Usa sono ormai 1,9 milioni e le vittime 109 mila, secondo i dati della Johns Hopkins University. Ma il dato più allarmante è che si viaggia ancora ad una media di oltre 20 mila nuovi casi al giorno. Secondo il New York Times, sulla base della sua banca dati, 21.614 contagi si contano solo nella giornata di giovedì, soprattutto nel sud del Paese e in parte della costa occidentale caratterizzati da nuovi focolai.

Grande preoccupazione è legata anche alla possibile impennata dei contagi a causa delle proteste in corso in tutti gli Usa.

In America Latina 1,2 milioni di casi

La pandemia da coronavirus fa sentire forte la sua presa sull’America Latina in questi giorni, e nelle ultime 24 ore la curva dei contagi ha mostrato una chiara impennata con 1.238.101 casi (+84.163), mentre i morti hanno raggiunto quota 62.195 (+2.851). E’ quanto emerge oggi da una statistica elaborata dall’ANSA sulla base dei dati di 34 Nazioni e territori latinoamericani. Il Brasile continua ad attirare l’attenzione degli esperti sia per il numero dei contagiati, 645.771 (+30.830), sia per quello dei decessi che sono 35.026 (+1.005). Al secondo posto il Perù (187.400 e 5.162) e al terzo il Cile (122.499 e 1.448).

Fra le nazioni con più di 5.000 contagi il Messico (110.026 e 13.170), l’Ecuador (41.575 e 3.534), la Colombia (36.635 e 1.145), la Repubblica Dominicana (18.708 e 525), l’Argentina (21.037 e 632), Panama (15.044 e 363), la Bolivia (12.245 e 415), il Guatemala (6.154 e 158) e l’Honduras (5.880 e 243).

Venerdì 5 giugno

(Aggiornato alle 20.13) Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato la soglia dei 6,6 milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato dell’università americana Johns Hopkins. I dati pubblicati dall’ateneo indicano ad oggi un bilancio di 6.639.092 contagi accertati, inclusi 391.249 decessi. Finora nel mondo sono guarite 2.872.731 persone.

Il Brasile supera l’Italia per numero di morti

L’America Latina si conferma il nuovo epicentro della pandemia di coronavirus con il Brasile che registra oltre 34.000 vittime di Covid-19 diventando il terzo Paese al mondo per numero di morti, davanti all’Italia.

Questo nel giorno in cui dall’ormai ex focolaio del virus, la provincia cinese dell’Hubei, arriva la buona notizia che non ci sono più malati negli ospedali. E mentre la Gran Bretagna supera la soglia dei 40.000 morti, in Europa continua il calo dei contagi, fatta eccezione della Svezia dove per il terzo giorno consecutivo si sono registrati oltre 1.000 nuovi casi.

Il picco di morti in Brasile arriva dopo un nuovo triste record giornaliero di 1.473 vittime di Covid-19 che fa balzare il bilancio a 34.021 vittime, dietro alle 40.000 della Gran Bretagna e le 108.000 degli Stati Uniti.

Il Paese guidato da Jair Bolsonaro, che ha sempre sminuito l’allerta sulla pandemia infischiandosene di tutte le misure di lockdown, è il più colpito in America Latina che conta ormai 1.185.000 contagi (la metà dei quali in Brasile) e 57.900 morti. Gli altri Paesi dell’area in crisi sono Messico, che per il secondo giorno consecutivo ha visto un record di contagi (4.442), e il Perù, dove cominciano a scarseggiare le bombole di ossigeno e le persone sono costrette a file di ore per poterne comprare una per i loro parenti ammalati.

Impennata di casi nel Regno Unito

In Europa le notizie più preoccupanti continuano ad arrivare dalla Gran Bretagna che ha registrato una nuova impennata nel bilancio giornaliero del coronavirus, con altri 357 morti e un totale che sfonda quota 40.000. Di gran lunga record europeo in cifra assoluta, secondo al mondo solo agli Usa.

Un dato ancora più inquietante se si considera che a marzo il consigliere scientifico del governo di Londra, sir Patrick Vallance, aveva dichiarato che mantenere il numero dei morti «entro i 20.000 sarebbe stato un buon risultato». Un altro Paese europeo in cui i piani anti-Covid non sono andati come previsto dalle autorità è la Svezia. Qui, per il terzo giorno consecutivo sono stati registrati oltre 1.000 nuovi casi per un totale di 42.939 contagiati e 4.639. È allerta anche in Israele dove ben 92 scuole e asili nido hanno dovuto chiudere i battenti, dopo aver ripreso le lezioni a pieno ritmo tre settimane fa. Sono 304 i positivi in diversi istituti scolastici ma almeno 14.000 tra studenti e insegnanti sono in isolamento a casa.

Hubei: ultimi tre pazienti dimessi

Sono stati, invece, dimessi dall’ospedale gli ultimi tre pazienti di Covid-19 nell’Hubei. Nella provincia della Cina dove tutto è cominciato sei mesi fa, sono stati segnalati in totale 68.135 casi di coronavirus e 4.512 decessi. Adesso rimangono sotto osservazione 217 persone asintomatiche risultate positive.

Spagna, un solo decesso nelle ultime 24 ore

Il ministero spagnolo della Sanità registra un nuovo decesso per coronavirus nel paese nelle ultime 24 ore, con il bilancio totale delle vittime che sale quindi a 27.134 dall’inizio della pandemia.

Sono invece 177 i nuovi caso registrati da ieri, per un totale di 240.978 contagi confermati dall’inizio dell’emergenza. Ancora una volta il numero maggiore di positivi si trova a Madrid: sono 94.

Altri 357 morti in Gran Bretagna, superata la quota dei 40 mila

Nuova impennata nel bilancio giornaliero del coronavirus nel Regno Unito, con ben altri 357 morti censiti nelle ultime 24 ore dal ministero della Sanità e un totale che sfonda quota 40.000 anche solo calcolando i decessi confermati dal tampone: di gran lunga record europeo in cifra assoluta, secondo al mondo solo agli Usa. I contagi quotidiani diagnosticati si confermano invece in calo, attorno a 1600, e i test eseguiti restano al di sopra dell’obiettivo dei 200.000 al giorno promessi da governo, fino a 5,2 milioni.

In Svezia ancora oltre mille contagi

Per il terzo giorno consecutivo la Svezia ha registrato un cospicuo aumento di casi di coronavirus. Sono 1.056, infatti, i nuovi contagi delle ultime 24 ore, dopo i 1.084 di ieri e gli oltre 2 mila di mercoledì. Il totale, nel Paese che ha avuto l’approccio più soft contro la COVID-19, è di 42.939 casi e 4.639 morti. I nuovi contagi sono stati riscontrati soprattutto nell’ovest del Paese e tra giovani, ha spiegato Anders Tegnell, l’epidemiologo che ha indirizzato il governo di Stoccolma nella sua strategia contro il coronavirus.

Riapre la Spianata delle Moschee, 40-50 mila i fedeli a Gerusalemme

Circa 40-50 mila fedeli hanno affollato oggi a Gerusalemme la Spianata delle Moschee nel primo venerdì di preghiere pubbliche dopo quasi tre mesi di chiusura per il coronavirus. Nei giorni scorsi il Waqf, l’Ente per la protezione dei beni islamici, aveva pubblicato una serie di misure sanitarie per impedire nuovi contagi. Fra queste, l’obbligo di coprire il volto con una mascherina, il mantenimento di due metri di distanza fra i fedeli e l’impegno di non raggiungere la Spianata per quanti avessero sintomi di malattia. Malgrado ciò, affermano i media, la grande ressa ha impedito che il distanziamento fosse oggi rispettato. Anche il ricorso alle mascherine è stato solo parziale.

Le statistiche confermano il netto calo dei contagi in Gran Bretagna

Netto calo delle stime dell’Ons, l’istituto nazionale di statistica, sul totale giornaliero dei contagi da coronavirus nel Regno Unito. Stando agli ultimi dati, aggiornati settimanalmente fino al 30 maggio, i casi di contagio quotidiano scendono ora in Inghilterra - dove si concentra la stragrande parte della popolazione del Paese - a 5.600 contro gli 8.000 della settimana scorsa: meno d’un abitante ogni mille. Il calcolo si basa su un controllo a campione e punta a dare un’indicazione approssimativa anche delle infezioni non diagnosticate, a differenza di quello diffuso di giorno in giorno dal governo che negli ultimi giorni si è fermato sotto quota 2.000. Ritoccata al ribasso pure la stima complessiva dei morti, che nei conteggi dell’Ons include anche i decessi probabili per COVID-19. Stima che l’ufficio statistico aveva portato la settimana passata attorno a 50.000 (contro i circa 40.000 indicati dal governo con il riferimento alle sole morti certificate dal tampone) e che ora ridimensiona al 72% dell’eccesso di mortalità totale registrato nel Paese.

Tutti guariti i pazienti dell’Hubei

Nella provincia cinese dell’Hubei, che con il capoluogo Wuhan è stata l’epicentro dell’epidemia di Coronavirus, tutti i pazienti già malati di Covid-19 sono guariti. Lo comunica la commissione provinciale per la salute, citata dalla Xinhua. Alla data di ieri, gli ultimi tre pazienti sono stati dimessi. Rimangono sotto osservazione 217 persone asintomatiche risultate positive.

L’Hubei aveva segnalato un totale di 68’135 casi confermati di Covid-19 con 4’512 decessi.

In Iran 2.886 casi e 63 vittime in 24 ore

Salgono a 167’156 i casi di Covid-19 in Iran, con 2’886 contagi registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi malati quotidiani tornano dopo 3 giorni sotto quota tremila, ma restano sempre ai massimi da due mesi. Le nuove vittime sono 63, per un totale di 8.134 decessi confermati dall’inizio della pandemia. I ricoverati in terapia intensiva diventano 2’573, mentre i guariti crescono a 129’741. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano il portavoce del ministero della Salute iraniano Kianoush Jahanpour.

Contagi a scuola in Israele, 14 mila in isolamento

Il coronavirus continua a diffondersi nelle scuole di Israele - dove le lezioni erano riprese a pieno ritmo tre settimane fa - e per questa ragione negli ultimi giorni sono stati chiusi 92 istituti scolastici ed asili nido. Il numero dei casi positivi fra gli allievi ed il personale educativo è oggi di 304. Intanto quasi 14 mila fra allievi ed insegnanti si trovano oggi in isolamento a casa. Lo ha reso noto il ministero dell’istruzione. In Israele - ha riferito ieri il ministero della sanità - i casi positivi sono stati finora 17.495, 121 in più rispetto al giorno precedente. Le guarigioni sono state 15.013 ed i decessi 291. I malati risultano essere 2.191, 104 dei quali ricoverati in ospedali mentre gli altri sono in isolamento nelle loro case o in alberghi messi a disposizione dalle autorità. In rianimazione si trovano oggi 23 malati.

India, picco di 9.851 nuovi casi in 24 ore

Un nuovo picco di positivi al Coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in India: 9’851 casi. Secondo i dati del ministero della Salute, nello stesso giorno sono morte 273 persone. Il contagio nel paese ha raggiunto un totale di 226’770 casi, con 6’348 decessi, portando il paese al settimo posto al mondo. I casi attualmente attivi sono 110’960, mentre 109’461 persone sono guarite; secondo il Ministero la percentuale di guarigioni è quindi del 48,27 per cento.

Gli stati più toccati sono il Maharashtra con 77’793 positivi, il Tamil Nadu con 27’256, Delhi, con 25’004, seguiti da Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh e Madhya Pradesh.

A Mosca meno di 2 mila nuovi casi da 3 giorni

A Mosca si registrano meno di 2.000 nuovi casi di Covid-19 per il terzo giorno di fila: lo riferisce il centro federale anticoronavirus, ripreso dall’agenzia di stampa statale russa Tass.

Stando ai dati ufficiali, nella capitale russa sono stati accertati 1’855 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1’998 e due giorni fa 1’842. In totale, ufficialmente, i contagi di Covid-19 a Mosca sono stati finora 191’069 mentre in tutta la Russia quasi 450’000.

Nella capitale russa si sono registrati 57 decessi provocati dal Covid-19 nelle ultime 24 ore e 2’806 in totale. I guariti sono invece 2’643 nel corso dell’ultima giornata e 97’358 in tutto.

Quasi 450 mila casi in Russia

Sono saliti a quasi 450 mila, e per la precisione a 449.834, i casi di COVID-19 accertati in Russia dall’inizio dell’epidemia: lo riferisce il centro operativo nazionale anticoronavirus, secondo cui nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8.726 nuovi contagi. Stando ai dati ufficiali, le vittime del nuovo coronavirus in Russia sono state 144 nel corso dell’ultima giornata e 5.528 in totale dall’inizio dell’epidemia. I guariti sono 8.057 nelle ultime 24 ore e 212.680 in tutto.

«In Francia la pandemia è sotto controllo»

La pandemia da COVID-19 è sotto «controllo» in Francia: è quanto dichiarato dal professor Jean-Francois Delfraissy, presidente del comitato scientifico di Parigi incaricato di contribuire alla lotta al coronavirus. «Il virus - ha aggiunto a radio France Inter - continua a circolare, in particolare, in alcune regioni (...) ma circola a bassa velocità. Laddove avevamo all’incirca numerose decine di migliaia di casi, intorno agli 80.000 nuovi quotidiani a inizio marzo, prima del confinamento (del 17 marzo, ndr.), oggi riteniamo di averne intorno ai 1.000 all’incirca». Queste cifre - ha detto Delfraissy, immunologo - chiariscono che c’è una riduzione importante. E poi, soprattutto, ora abbiamo tutti gli strumenti per individuare i nuovi casi. Abbiamo i test, e tutto in sistema conseguente di isolamento e di tracciamento dei contatti, che consente di evitare ovviamente l’estensione».

Il comitato scientifico consulente del governo nella gestione della crisi dellla COVID-19, ha pubblicato ieri un nuovo documento che raccomanda di prepararsi a «quattro scenari probabili» per i prossimi mesi. Scenari che variano fra «un’epidemia sotto controllo» fino a un «peggioramento critico». «Noi riteniamo che il più probabile sia lo scenario numero 1, quello di un’epidemia sotto controllo - ha detto Delfraissy - esso è legato da un lato alle conseguenze del lockdown, dall’altro al fatto che questo virus è forse sensibile a una certa forma di temperatura».

Il numero dei pazienti in rianimazione in Francia continua a scendere ogni giorno. Attualmente sono poco più di 1.000, contro gli oltre 7.000 di due mesi fa. I decessi a tutt’oggi sono calcolati in 29.065.

Pakistan, 4.896 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Il Pakistan ha registrato un record di 4.896 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: il nuovo dato porta il bilancio complessivo dei contagi nel Paese a quota 89.249: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. Allo stesso tempo, altre 68 persone sono morte a causa del virus, per un totale di 1.838 dall’inizio della pandemia. Il numero delle persone guarite è aumentato a 31.198 (+2.275).

34.021 morti in Brasile, 59.344 in tutta l’America Latina

Sono 34.021 i morti per COVID-19 in Brasile, che scavalca l’Italia e si piazza al terzo posto per numero di vittime dopo Stati Uniti e Gran Bretagna. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 1.473, nuovo record, mentre i nuovi contagi sono stati 30.925, per un bilancio totale di 614.941. Lo rivela il ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore si è registrato in tutta l’America Latina un netto aumento dei contagi, giunti a 1.153.938 (+48.829) e dei morti, attestatisi a 59.344 (+2.918). È quanto emerge oggi da una statistica elaborata dall’ANSA sulla base dei dati di 34 Nazioni e territori latinoamericani. Il già citato Brasile ha oltre la metà dei contagiati a 614.941 (+30.925) e 34.021 morti (+1.473). Lo seguono, distanziati, il Perù (183.198 e 5.031) e il Cile (118.292 e 1.356). Fra le nazioni con più di 5.000 contagi troviamo poi Messico (101.238 e 11.729), Ecuador, che non ha aggiornato le cifre nelle ultime 24 ore, con (40.966 e 3.486), Colombia (35.120 e 1.087), Repubblica Dominicana (18.319 e 520), Argentina (20.197 e 608), Panama (14.609 e 357), Bolivia (11.638 e 400), Guatemala (5.760 e 143) e Honduras (5.690 e 234).

Giovedì 4 giugno

(Aggiornato alle 19.30) Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato la soglia dei 6,5 milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato dell’università americana Johns Hopkins. I dati pubblicati dall’ateneo indicano ad oggi un bilancio di 6.563.099 contagi accertati, inclusi 387.568 decessi. Finora nel mondo sono guarite 2.832.566 persone.

Solo il 5,2% degli spagnoli ha gli anticorpi

Soltanto il 5,2% degli spagnoli ha gli anticorpi contro la COVID-19, ovvero è stato contagiato e ha superato la malattia. Lo rivela uno studio aggiornato condotto dall’Instituto de Salud Carlos III, dal quale emerge un aumento di appena lo 0,2% rispetto alla prima tranche di test. L’aggiornamento dello studio si basa infatti sui test condotti su un campione di 63.564 persone fra il 18 maggio e il primo giugno.

Dal 15 giugno mascherine obbligatorie sui trasporti pubblici inglesi

Mascherine obbligatorie sui trasporti pubblici britannici dal 15 giugno: c’è anche questo fra le misure introdotte dal governo di Boris Johnson in vista della riapertura graduale del Paese verso la fase 2 dell’emergenza coronavirus. Lo ha annunciato nella conferenza stampa di giornata a Downing Street il ministro Grant Shapps. Il titolare dei Trasporti ha spiegato che la regola vale per ora in Inghilterra, visto che in Scozia, Galles e Irlanda del Nord dovranno decidere i governi regionali locali in forza della devolution.

«È l’ennesimo esempio di reazione lenta e tardiva» del governo Tory, ha reagito il ministro ombra dei Trasporti dell’opposizione laburista, Jim McMahon, ricordando come «il sindaco di Londra, Sadiq Khan, l’avesse già invocata due mesi fa». L’uso delle mascherine continua peraltro a non essere tuttora obbligatorio né in Galles, dove governa il Labour, né in Scozia: tanto che lo stesso Shapps ha notato come ad oggi chi viaggiasse in treno da queste nazioni del Regno sarebbe tenuto a coprirsi il volto solo al confine interno con l’Inghilterra.

Negli USA altri 20 mila casi, si teme una nuova ondata

Il coronavirus non si ferma negli Stati Uniti: ieri sono stati riportati quasi 20 mila nuovi casi, secondo i dati della Johns Hopkins University, per un totale ora di 1.852.561 contagiati e oltre 107 mila morti. Nell’ultima settimana 19 Stati su 50 hanno una media di nuovi casi superiore a quella della settimana precedente. E le autorità ammoniscono che le proteste di massa per la morte di George Floyd potrebbero causare una seconda ondata di contagi.

Deputato positivo, chiuso il Parlamento israeliano

La Knesset, il Parlamento israeliano, è stata chiusa dopo che un deputato della Lista Araba Unita, Sami Abu Shehadeh, ha annunciato di essere positivo al coronavirus ed è entrato in quarantena due giorni fa.

Tutte le riunioni delle varie Commissioni dell’assise sono state dunque rinviate a nuova data e agli impiegati è stato detto di non recarsi al lavoro. Negli ultimi giorni, dopo la fine del lockdown, c’è stata in Israele una recrudescenza del virus, specialmente nelle scuole.

In manette l’ex presidente dell’Ecuador Bucaram

La polizia ha arrestato ieri a Guayaquil (Ecuador meridionale) l’ex presidente Abdalá Bucaram con l’accusa di peculato e favoritismo nell’ambito di una inchiesta realizzata dalla magistratura sull’esistenza di una rete di persone intervenute nell’acquisto di beni utilizzati da istituzioni pubbliche per lottare contro la pandemia da coronavirus. Lo riferisce il quotidiano El Universo.

La residenza di Bucaram, ha precisato il giornale, è stata perquisita dagli agenti alla ricerca di prove di possibili responsabili di peculato nell’acquisto di materiale sanitario nell’ospedale dell’Iess ‘Tedoro Maldonado Carbo’ e di favoritismo nella Prefettura di Guayas.

Come risultato della perquisizione sono stati sequestrati una pistola senza il relativo porto d’armi e 200 proiettili, oltre a scatole contenenti materiale medico, come kit per il test di coronavirus e mascherine sanitarie.

Bucaram, che è soprannominato ‘El Loco’ (Il Matto) per il suo comportamento eccentrico, è solo uno degli arrestati nell’ambito di una serie di operazioni legate ad episodi di corruzione ordinate dalla Procura contemporaneamente a Guayaquil e a Quito.

Nel pomeriggio l’ex capo dello Stato, che governò l’Ecuador per sei mesi fra il 10 agosto 1996 e il 6 febbraio 1997 quando fu destituito dal Parlamento per incapacità, è stato trasferito in tribunale dove un giudice doveva formalizzare l’accusa nei suoi confronti.

All’ingresso dell’edificio, dove si erano raccolti numerosi giornalisti e cameramen, Bucaram ha gridato ‘Viva la Patria!’.

Cina verso la parziale ripresa dei voli

La Cina consentirà a più compagnie aeree straniere di riprendere i voli in entrata, rimuovendo de facto il bando contro le compagnie aeree Usa.

La mossa della Civil Aviation Administration of China è maturata all’indomani della minaccia americana di bloccare le operazioni a 4 vettori di Pechino. Le società escluse dal piano precedente sui voli, si legge in una nota, «potranno a partire dall’8 giugno effettuare un collegamento internazionale per passeggeri a settimana verso un’unica città». Pertanto, alcune società Usa potranno riavviare i voli con la Cina.

L’amministrazione Trump aveva detto ieri che dal 16 giugno avrebbe sospeso i voli delle compagnie cinesi operative negli Usa (China Eastern, China Southern, Air China e Hainan) accusando Pechino di non aver ancora autorizzato quelle americane a riprendere le attività in Cina nonostante la fine del lockdown per la pandemia del Covid-19. Il ministro dei Trasporti, in aggiunta, non aveva escluso anche che la misura potesse entrare efficace in anticipo.

L’agenzia di Pechino di controllo sull’aviazione civile ha rimosso il bando, contenuto in una misura decisa a marzo contro il Covid-19, a tutti i vettori americani ai quali era vietato eseguire i voli passeggeri verso la Cina. I passeggeri, secondo le nuove regole che valgono per vettori domestici e internazionali, dovranno sottoporsi ai controlli medici: se 5 passeggeri dello stesso volo risulteranno positivi ai test sugli acidi nucleici, la rotta sarà sospesa per almeno una settimana; con 10 positivi, lo stop sarà di 4 settimane. E se i passeggeri risulteranno negativi per tre settimane di fila, sarà autorizzato anche un volo aggiuntivo a settimana. La schiarita ha ridato fiato ai titoli delle compagnie aeree trattati sui listini della Grande Cina, permettendo la riduzione delle perdite iniziali: intorno alle 12:15 locali (6:15 in Svizzera), China Eastern è addirittura positiva (+0,47%), mentre restano in calo Southern (-0,38%), Air China (-1,62%) e Hainan (-1,22%).

Mercoledì 3 giugno

(Aggiornato alle 15.43) I casi di contagio da COVID-19 hanno raggiunto quota 6.378.239 nel mondo, mentre il bilancio delle vittime sale a 380.250. Le persone guarite sono 2.729.527. Sono gli ultimi dati della Johns Hopkins University di Baltimora.

Oltre 600 infermieri morti nel mondo

Sono oltre 600 gli infermieri morti nel mondo a causa del coronavirus, un numero più che raddoppiato rispetto ai primi di maggio. Lo ha annunciato il Consiglio Internazionale degli infermieri spiegando che si tratta, purtroppo, di un dato destinato a salire. «Riteniamo che in tutto il mondo il numero di operatori sanitari contagiati possa aggirarsi attorno alle 450.000 persone», ha detto il direttore dell’organizzazione, Howard Cutton, secondo quanto riportato dal Guardian.

In media, il 7% di tutti i casi di Covid-19 riguarda questa categoria di lavoratori. I contagi tra gli infermieri variano molto da Paese a Paese e si passa dall’1% di Singapore al 30% dell’Irlanda. In Spagna e Germania c’è stato il più basso numero di morti tra gli operatori sanitari, nonostante abbiano avuto un’ampia diffusione del virus.

La Svezia ammette: «Troppi morti per il coronavirus»

Troppe persone sono morte a causa del coronavirus in Svezia. Lo ha ammesso in un’intervista alla radio pubblica svedese Anders Tegnell, l’epidemiologo dietro la strategia ‘soft’ adottata dal governo di Stoccolma contro il coronavirus. Nel Paese scandinavo, che ha una popolazione di 10 milioni di abitanti, il virus ha ucciso 4.468 persone.

La Cina respinge le accuse sui ritardi

La Cina respinge le accuse sui ritardi nelle comunicazioni all’Oms nelle fasi iniziali della pandemia di COVID-19. «Non so da dove vengano questi ‘documenti interni’, ma le storie collegate sono del tutto inconsistenti rispetto ai fatti», ha detto il portavoce del ministero degli esteri Zhao Lijian, sull’inchiesta dell’Associated Press (AP).

Secondo l’AP Pechino ritardò la comunicazione dei dati sul coronavirus e in alcuni casi li nascose addirittura, provocando grande frustrazione tra i ranghi dell’agenzia di Ginevra.

In America Latina il virus dilaga

Continua senza pause la progressione della pandemia da coronavirus in America latina, dove nelle ultime 24 ore i contagi sono saliti a 1.089.479 (+45.018) mentre i morti hanno raggiunto quota 54.231 (+1.884), tenendo in apprensione i 34 Paesi e territori latinoamericani che fanno parte di una statistica elaborata quotidianamente dall’ANSA. È sempre il Brasile, secondo Paese al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti, a guidare la classifica con 555.383 casi (+28.936) e 31.199 morti (+1.262). A relativa distanza si posiziona il Perù con 174.884 contagiati , di cui 4.767 sono deceduti, e il Cile (108.686 e 1.188). Fra le nazioni con più di 5.000 contagi si posizionano Messico (93.435 e 10.167), Ecuador (40.414 e 3.438), Colombia (31.833 e 1.009), Repubblica Dominicana (17.752 e 515), Argentina (17.752 e 569), Panama (13.837 e 344), Bolivia (10.531 e 343), Honduras (5.362 e 217) e Guatemala (5.336 e 116).

Martedì 2 giugno

(Aggiornato alle 17.57) I casi di contagio da COVID-19 hanno raggiunto quota 6.270.758 nel mondo, mentre il bilancio delle vittime sale a 375.632. Le persone guarite sono 2.697.094. Sono gli ultimi dati della Johns Hopkins University di Baltimora.

Altre 2 settimane di distanziamento a Hong Kong

Il governo di Hong Kong ha esteso di altre due settimane le regole sul distanziamento sociale in scadenza il 4 giugno contro i rischi di diffusione del Covid-19. L’annuncio è giunto nel giorno in cui l’ex colonia britannica ha registrato altri 6 contagi, di cui 4 legati a un complesso residenziale dopo oltre 2 settimane di zero casi di trasmissione domestica. Il timore è che possa esserci un ‘super diffusore’, una persona con un alto potenziale di contagio, ma le autorità sanitarie locali dopo un’ispezione in loco hanno ritenuto non necessaria una eventuale evacuazione. Le infezioni totali nei territori sono salite a quota 1.094, mentre i decessi restano fermi a 4.

A Wuhan 10 milioni di test e solo 300 asintomatici

Nessun caso di positività è stato rilevato sui quasi 10 milioni di test sulla malattia COVID-19 effettuati a Wuhan, capoluogo dell’Hubei e focolaio del virus in Cina, dal 14 maggio al primo giugno. Secondo i dati diffusi nel pomeriggio (ora locale) dalla commissione di prevenzione e controllo, sulle 9.899.828 persone verificate, sono stati trovati solo 300 asintomatici, pari a un rapporto di 0,303 casi per 10.000 unità. Tutti sono adesso sotto osservazione medica insieme ad altre 1.174 persone individuate con cui sono venute a stretto contatto. Secondo il bilancio finale, il test è stato disposto su quasi tutta la popolazione della città che conta 11 milioni di abitanti. Nessun caso d’infezione è stato trovato, ma i 300 asintomatici - i soggetti positivi al virus, ma che non mostrano sintomi della malattia - sono stati messi in quarantena con le 1.174 persone con cui sono venute a stretto contatto: questi ultimi, ha precisato Lu Zuxun, professore del Tongji Medical College, parte della Huazhong University of Science & Technology, hanno dato un esito negativo.

La campagna del test a tappeto è partita il 14 maggio volendo rassicurare la comunità locale sul riavvio di scuole, fabbriche e attività dopo alcuni casi di contagio legati ad asintomatici. La commissione sanitaria aveva spiegato che i test sarebbero stati volontari e liberi, mentre la spesa è stata quantificata in circa 900 milioni di yuan (123,1 milioni di franchi), ha detto il vicesindaco esecutivo di Wuhan, Hu Yabo, assicurando che gli oneri sarebbero stati coperti dalla municipalità.

La stima morti in Gran Bretagna si avvicina a 50 mila

Si avvicina a quota 50.000 (oltre 49.300) la stima dei morti da coronavirus nel Regno Unito elaborata sulla base delle statistiche settimanali dell’Ons, l’ufficio statistico nazionale britannico, che comprendono anche i decessi attribuiti come causa probabile alla COVID-19. Stando all’aggiornamento di oggi, riguardante Inghilterra e Galles per tutto il periodo della pandemia fino al 22 maggio, il totale di morti in eccesso rispetto alla media dei cinque anni precedenti è stato di 56.308, di cui il 77% (quasi 44.000) legato verosimilmente al virus. Aggiungendo una proiezione dei decessi ulteriori dal 22 maggio a oggi (e includendo Scozia e Irlanda del Nord) si superano i 49.000.

I dati quotidiani del ministero della sanità, relativi solo ai casi confermati dal tampone, si fermano invece a 39.045. In cifra assoluta il Regno è comunque secondo al mondo e primo in Europa nella triste classifica delle vittime della malattia COVID-19; mentre in rapporto alla popolazione è superato in peggio - secondo i raffronti più uniformi possibili della John Hopkins - sia dalla Spagna sia dal Belgio, ed è «testa a testa» con l’Italia.

America Latina, 1.044.000 contagi e 5.230 morti

Nuova chiara progressione della pandemia da coronavirus che ha investito l’America Latina, con il numero dei contagi che ha raggiunto nelle ultime 24 ore quota 1.044.461 (+34.200), di cui 52.347 morti (+1.100). È quanto emerge oggi da una statistica elaborata dall’ANSA sulla base di dati riguardanti 34 nazioni e territori latinoamericani.

Il Brasile, secondo Paese al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti, è salito a 526.447 casi (+11.600) e 29.937 morti (+623). Lo segue il Perù con 170.039 contagiati (+5.563), di cui 4.634 sono deceduti, e il Cile (105.159 e 1.113). Fra le nazioni con più di 5.000 contagi si posizionano Messico (90.664 e 9.930), Ecuador (39.994 e 3.394), Colombia (30.493 e 969), Repubblica Dominicana (17.572 e 502), Argentina (17.415 e 556), Panama (13.463 e 336), Bolivia (9.982 e 313), Honduras (5.202 e 212) e Guatemala (5.087 e 108).

Il virus costerà all’economia americana quasi 8.000 miliardi

Il coronavirus costerà all’economia statunitense 7.900 miliardi di dollari (7.654 miliardi di franchi), fra il 2020 e il 2030. È la previsione del Congressional Budget Office (Cbo), l’organismo bipartisan incaricato di fornire analisi economiche al Congresso. Secondo il Cbo, all’economia potrebbero volerci dieci anni per riprendersi dal virus.

Usa, altri 740 morti in 24 ore

Il coronavirus ha causato 743 nuovi decessi in 24 ore negli Stati Uniti, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Ciò porta a 105.099 il numero totale di decessi nel Paese, dove sono stati identificati un totale di 1.809.109 casi, secondo l’università con sede a Baltimora.

Lunedì 1 giugno

(Aggiornato alle 23.36) I casi di contagio da COVID-19 hanno raggiunto quota 6.206.773 nel mondo, mentre il bilancio delle vittime sale a 372.752. Le persone guarite sono 2.661.643. Sono gli ultimi dati della Johns Hopkins University di Baltimora.

L’Oms: «Il Brasile non ha ancora raggiunto il picco»

«Il Brasile non ha ancora raggiunto il picco della trasmissione di coronavirus e la situazione è ancora lontana dall’essere stabile». Lo ha detto il capo del Programma per le emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della Sanità, l’epidemiologo irlandese Michael Ryan. «Abbiamo alcuni buoni esempi di Paesi che hanno un approccio del governo, della società intera, basata sulla scienza, e vediamo altre situazioni di debolezza», ha detto Ryan, senza nominare direttamente il governo brasiliano. «Molti Paesi dell’America latina hanno visto un rapido aumento dei contagi ed alcuni sistemi sanitari sono sotto forte pressione», ha aggiunto.

Nel Regno Unito calano i morti giornalieri: sono 111

Calano a 111 rispetto ai 113 di ieri, minimo registrato fin dall’introduzione del lockdown a marzo, i morti giornalieri per coronavirus censiti nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, fino a 39.045 totali contando solo quelli confermati dal tampone. Lo certificano i dati ufficiali resi noti nella conferenza stampa sull’emergenza a Downing Street tenuta oggi dal ministro della Sanità, Matt Hancock. I contagi diagnosticati sono ora 276.332, con un aumento di 1570 rispetto a ieri, pure al minimo assoluto. Mentre i test quotidiani eseguiti toccano circa 125.000, fino a quasi 4 milioni e mezzo complessivi dall’inizio della pandemia. La tendenza alla riduzione dei decessi andrà peraltro verificata domani, visto che la raccolta dei dati relativi ai weekend è di norma solo parzialmente completa nel Regno.

Domenica 31 maggio

(Aggiornato alle 21.32) Le vittime di coronavirus nel mondo sono 370’247, di cui 103’906 negli Stati Uniti, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University di Baltimora.

I casi di contagio di Covid-19 hanno superato i 6 milioni (6’108’525), di cui 1’775’125 negli Stati Uniti e 498’440 in Brasile. Oltre agli Usa, i Paesi che hanno registrato il numero più alto di persone morte a causa del coronavirus sono Gran Bretagna (38’571), Italia (33’415) e Brasile (28’834).

Spagna, il numero più basso di nuovi casi dal 6 marzo

La Spagna registra oggi il numero più basso di nuovi casi di coronavirus in un giorno dal 6 marzo: allora si contarono 106 positivi mentre oggi il ministero spagnolo della Sanità notifica 96 nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Lo sottolinea El Pais, ricordando che proprio dal 6 marzo scorso i contagi in Spagna cominciarono a crescere in maniera esponenziale, fino ad arrivare anche a oltre 9mila in un unico giorno alla fine di marzo, per poi cominciare a decrescere come effetto del lockdown, ma mai prima di oggi sotto i 100.

Il ministero spagnolo della sanità, ha notificato inoltre che sono 39 i morti nel Paese a causa del covid-19 negli ultimi sette giorni, per un totale di 27.127 dall’inizio della pandemia, quattro in più rispetto all’aggiornamento di ieri.

Dopo 70 giorni riaperta la Spianata delle moschee

Dopo una chiusura di 70 giorni dovuta al coronavirus, la Spianata delle moschee è stata riaperta stamane al pubblico. Secondo la agenzia di stampa palestinese Wafa, migliaia di persone si sono subito riversate al suo interno. In vista della riapertura, nei giorni scorsi la moschea al-Aqsa era stata completamente sterilizzata. Oggi i fedeli hanno avuto istruzione di rispettare le distanze di sicurezza fra di loro e di astenersi dal raggiungere i luoghi di preghiera nel caso non fossero in condizioni sanitarie idonee. L’afflusso dei fedeli è avvenuto in un clima di tensione dopo che ieri, ad uno degli ingressi della Città vecchia, un giovane disabile palestinese è stato colpito a morte dal fuoco di agenti della guardia di frontiera israeliana che in un primo momento lo avevano ritenuto un attentatore. Le autorità israeliane hanno aperto un’inchiesta sull’incidente e stanno vagliando le versioni fornite dai due agenti che hanno sparato. Il ministro per la sicurezza interna Amir Ohana ha intanto espresso rammarico per la morte del giovane.

In Pakistan nuovo record di contagi e morti

Il numero di decessi per coronavirus in Pakistan nelle ultime 24 ore è salito di 88 a quota 1.483, mentre i casi positivi sono aumentati di 3.039 arrivando a un totale di 69.496. Sono gli ultimi dati pubblicati dal ministero della Salute, che mostrano un record di morti e nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore, 1.140 pazienti sono guariti, portando il totale a 25.271 (il 36% dei pazienti). Almeno 522 pazienti sono in condizioni critiche, 26 in più rispetto al giorno precedente.

Il Paese ha registrato il primo caso di Covid-19 il 26 febbraio. Sulla scia della recente ondata di casi, il Pakistan ha sancito l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici affollati, nelle moschee, nei bazar, nei centri commerciali e sui trasporti pubblici.

America Latina, 52 mila casi in 24 ore

Con un aumento record di 52.000 contagiati in sole 24 ore, si chiude oggi una settimana che ha confermato un’accelerazione della pandemia in America Latina, con 975.406 casi confermati e 50.110 morti. È quanto emerge da una statistica elaborata dall’ANSA sulla base di dati riguardanti 34 nazioni e territori latinoamericani.

Allarmante è ancora la situazione del Brasile, che ha superato la Francia ed è diventato da ieri il quarto paese al mondo per numero di decessi legati al coronavirus: 28.834, secondo il Ministero della Salute brasiliano. Ieri il Brasile da solo ha registrato oltre il 60% dei contagi giornalieri in America Latina (33.000) portando il totale generale a quasi mezzo milione (498.440), con appunto 28.834 morti (+1.000).

Seguono il Perù (155.671 e 4.371) e il Cile (94.858 e 997). Fra le nazioni con più di 5.000 casi si segnala il Messico quarto per contagi (84.627) ma secondo per decessi (9.415), davanti a Ecuador (38.571 e 3.334) che non ha fornito dati ieri, Colombia (28.236 e 890), Repubblica Dominicana (16.908 e 498), Argentina (15.419 e 524), Panama (12.531 e 326) e Bolivia (8.731 e 300).

Sabato 30 maggio

(Aggiornato alle 16.58) I contagi da coronavirus nel mondo sono oggi 5.930.096, sono inoltre 365.015 i decessi, mentre le persone guarite sono complessivamente 2.495.712.

Uruguay, presidente e membri del governo in quarantena

Il presidente dell’Uruguay, Luis Lacalle Pou, il suo ministro della Difesa, Javier García, ed altri responsabili governativi sono entrati in quarantena precauzionale dopo essere stati in contatto con una responsabile del dipartimento di Rivera, Natalia López, affetta da coronavirus. Lo riferisce il quotidiano El Observador di Montevideo.

Il capo dello Stato, precisa da parte sua il portale di notizie Subrayado, segue le raccomandazioni dei medici e si sottoporrà oggi ad un primo test per verificare l’eventuale presenza del Covid-19.

Lunedì scorso Lacalle Pou, García e gli altri responsabili governativi fra cui il segretario della presidenza, Alvaro Delgado, hanno mantenuto una riunione con Natalia López, direttrice del ministero dello Sviluppo sociale di Rivera, dipartimento alla frontiera col Brasile considerato il focolaio più preoccupante di coronavirus in Uruguay. Ieri le autorità sanitarie hanno confermato la positività al Covid-19 della López, e questo ha fatto scattare le misure preventive di isolamento per il capo dello Stato e per gli altri partecipanti all’incontro.

Negli ultimi giorni, come per quasi tutti i Paesi d’America latina, l’Uruguay ha registrato una crescita dei casi di contagio che, secondo l’ultimo rapporto delle autorità sanitarie, sono 811, con 22 morti.

Nuovi casi in Giappone: si teme una seconda ondata

Crescono i timori nel Giappone occidentale per una possibile seconda ondata di contagi di coronavirus dopo l’individuazione di 43 nuovi casi in una settimana nella città di Kitakyushu, metà dei quali riscontrati in un solo giorno.

«Dovremo riconoscere che siamo nel mezzo di una seconda ondata se la tendenza dovesse consolidarsi ulteriormente», ha detto il sindaco della città Kenji Kitahashi, a distanza di pochi giorni dalla revoca dello stato di emergenza da parte del premier Shinzo Abe.

A preoccupare le autorità la dinamica del manifestarsi della pandemia, dal momento che il centro situato nella prefettura di Fukuoka non aveva registrato alcun caso di infezioni tra il 30 aprile e il 22 maggio.

A Tokyo il ministro per lo Sviluppo economico, Yasutoshi Nishimura ha riferito alla stampa che esiste la tracciabilità soltanto per la metà dei casi segnalati, e una commissione speciale di esperti è stata incaricata di investigare le modalità di diffusione del virus. Le autorità locali sospettano due focolai individuati in due istituzioni mediche nel centro cittadino, ma il governo centrale al momento esclude la possibilità di una nuova imposizione dello stato di emergenza nella prefettura.

Belgio, 23 decessi e 125 nuovi contagi

In Belgio sono 23 i decessi legati alla pandemia di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Lo rendono noto le autorità sanitarie del Paese nel loro bollettino quotidiano. Il totale delle vittime sale così a 9’453, il 51% delle quali è venuta a mancare in una casa di riposo. Tuttavia, fra queste ultime solo per il 25% il contagio è stato confermato, mentre gli altri sono casi considerati sospetti.

Continua a migliorare la situazione negli ospedali, che hanno attualmente 173 pazienti in terapia intensiva, 24 in meno di ieri. I nuovi ricoveri sono 29, per un totale di 890, mentre 87 persone sono state dimesse nelle ultime 24 ore (15’769 dal 15 marzo). I nuovi casi confermati sono 125, per un totale di 58’186 dallo scoppio della pandemia.

«Continuano a essere diagnosticate nuove infezioni sul nostro territorio, ma la tendenza è in calo», scrivono le autorità sanitarie.

In Bulgaria 14 nuovi casi e tre decessi

In Bulgaria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14 nuovi casi di coronavirus (5 nella capitale Sofia, 4 di loro ricoverati in ospedale) a seguito di 1’353 test diagnostici effettuati. Il bilancio complessivo dei contagi sale così a 2’499. Come riferiscono le autorità, si registrano tre nuovi decessi, per un totale di 139 vittime (l’età media è di 67 anni). È emerso un nuovo caso di contagio fra il personale medico sanitario, il cui bilancio sale a 255.

Record di nuovi contagi in India: 8 mila al giorno

L’India ha registrato 8’000 nuovi casi di coronavirus e 265 morti in un giorno. Lo riporta la Bbc. Si tratta dell’aumento di contagi più alto in 24 ore per il continente dall’inizio della pandemia.

Più di un terzo dei nuovi contagiati si trova nello Stato di Maharashtra, uno dei più ricchi. Finora l’India ha registrato 173’763 casi di Covid-19 e 4’980 vittime.

Forte incremento delle vittime in America Latina

E’ rimasto molto intenso nelle ultime 24 ore l’incremento dei contagi (923’878, +45’000) e dei morti (48’508, +1’900) per la pandemia di coronavirus che sta raggiungendo il picco in America Latina. E’ quanto emerge da una statistica elaborata dall’agenzia di stampa italiana ANSA sulla base di dati riguardanti 34 nazioni e territori latinoamericani.

E’ sempre il Brasile a guidare il fenomeno con i suoi 465’166 contagiati (+27’000) ed i 27’878 morti (+1’100), seguito dal Perù dove le persone che hanno contratto il Covid-19 sono ora 148’285 (+5’500) di cui 4’230 morte, e dal Cile che ha 90’638 contagiati e 944 morti.

Fra le nazioni con più di 5’000 casi di Covid-19 si distingue il Messico 4o per contagi (81’400) ma 2o per vittime fatali (9’044), davanti a Ecuador (38’571 e 3’334), Colombia (26’688 e 853), Repubblica Dominicana (16’531 e 488), Argentina (15’419 e 520), Panama (12’131 e 320) e Bolivia (8’387 e 293).

1.124 morti in Brasile, 26 mila contagi

Quarto giorno consecutivo con oltre mille morti di Covid-19 in Brasile: le vittime, nelle ultime 24 ore, sono 1’124. Che portano il bilancio nel Paese sudamericano a 27’878, il quinto più alto al mondo. Lo rivela il ministero della Salute.

Altissimo anche il numero dei nuovi contagi: 26’928, per un totale di 465’166 casi confermati dall’inizio della pandemia.

Stati Uniti, 1.225 decessi in un giorno

Gli Stati Uniti hanno registrato 1'225 nuovi decessi per coronavirus in 24 ore, secondo il conteggio giornaliero della Johns Hopkins University.

Ciò porta a oltre 102'000 il numero totale di morti nel Paese, di gran lunga il più colpito dalla pandemia. Dalla prima morte di Covid-19 annunciata alla fine di febbraio, gli Usa hanno registrato oltre 1,7 milioni di casi.

Gli esperti, tra cui l'immunologo Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca, concordano tuttavia sul fatto che questi rapporti ufficiali siano sottostimati.

Venerdì 29 maggio

(Aggiornato alle 20.38) - I contagi da coronavirus nel mondo sono oggi 5.871.347, oltre 362 mila i decessi, mentre le persone guarite sono complessivamente più di 2,4 milioni.

New York riapre parzialmente dall’8 giugno

La città di New York, la più colpita negli Stati Uniti dal coronavirus, riaprirà parzialmente l’8 giugno. Lo ha annunciato il governatore dell’Empire State Andrew Cuomo. L’allentamento delle restrizioni partirà dall’attività manifatturiera e dal settore costruzioni.

In Francia 52 nuove vittime

Sono 52 le vittime della Covid-19 in Francia nelle ultime 24 ore, e il totale arriva a 28.714 dall’inizio dell’epidemia, secondo i dati della Direzione generale della Salute. Continuano a diminuire i pazienti in rianimazione (68 meno di ieri, totale a 1.361) e i ricoverati, (totale a 14.695, 513 meno di ieri). Nel suo punto stampa settimanale, la Sanità pubblica francese ha reso noto che attualmente sono attivi 109 focolai di Covid-19 ma che nessuno di essi ha provocato una diffusione dell’epidemia. Il totale dei casi confermati da test dal mese di gennaio in Francia è di 149.071. Nella settimana dal 18 al 24 maggio sono stati effettuati tamponi a 216.891 pazienti, 4.119 dei quali sono risultati positivi, per un tasso dell’1,9%.

Norvegia e Danimarca riaprono, ma non con la Svezia

Norvegia e Danimarca hanno annunciato che riapriranno ai movimenti turistici tra i due paesi a partire dal 15 giugno, ma manterranno le restrizioni per gli svedesi, che a differenza dei vicini non hanno imposto misure restrittive e registrano il bilancio di vittime da coronavirus - oltre 4.000 - di gran lunga più alto tra i Paesi scandinavi. Lo riporta la Bbc. Il premier danese Mette Frederiksen ha dichiarato in conferenza stampa a Copenhagen che Danimarca e Svezia si trovano in fasi diverse per quanto riguarda la pandemia. La Danimarca sta aprendo ai flussi turistici anche con Germania e Islanda.

In Turchia 1.141 casi e 28 vittime in 24 ore

Salgono a 162.160 i casi di Covid-19 in Turchia, con 1.141 contagi registrati nelle ultime 24 ore su 36.155 test effettuati. Le nuove vittime sono 28, per un totale di 4.489 decessi. I dati sono in linea con quelli degli ultimi giorni. I ricoverati in terapia intensiva scendono a 662, con 324 intubati. I pazienti guariti crescono di altri 1.594, arrivando a 125.963. I tamponi complessivi dall’inizio della pandemia sono quasi due milioni. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano il ministro della Salute turco Fahrettin Koca. Da mezzanotte è previsto in Turchia un nuovo coprifuoco per il fine settimana, mentre da lunedì scatterà la fase 3, con la riapertura di molti locali e spazi pubblici, tra cui ristoranti, bar, spiagge, parchi e asili.

Altri 324 morti in Gran Bretagna, incremento in lieve calo

Cala solo lievemente, ma resta alta nella media dei Paesi europei, la somma giornaliera dei morti da coronavirus censiti nel Regno Unito. I dati di oggi dal ministero della Sanità, riferiti alle ultime 24 ore prese in esame e resi noti dal cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, nella quotidiana conferenza stampa di Downing Street sull’emergenza, ne contano altri 324 - contro i 377 di ieri - portando il bilancio ufficiale dei decessi accertati con i tamponi a oltre 38.000; anche se le pesantissime stime basate sulle elaborazioni statistiche dell’Ons, l’Istituto di staitistica britannico (e allargate ai casi di morte sospetta da COVID-19), superano ora quota 48.000.

I contagi complessivi diagnosticati dall’inizio della pandemia toccano invece - guarigioni incluse - i 271.222, con una curva confermata ormai stabilmente in flessione. Mentre i test quotidiani eseguiti salgono a circa 131.458, fino a un totale di oltre 4 milioni da marzo.

Salgono casi, Israele valuta una nuova stretta

Gli israeliani devono tornare a seguire le regole di distanziamento, indossare le mascherine e «ritrovare la disciplina». Lo ha detto il direttore del ministero della sanità Moshè Bar Siman Tov che, in piena festa di Shavuot, ha indetto una conferenza stampa, a fronte del nuovo picco di casi verificatosi in questi ultimi giorni dopo la fine del lockdown: solo oggi ci sono state 85 nuove infezioni. «Da questo dato a 100 o 200 infezioni la strada è corta e da qui a 700 o 1000 pazienti al giorno la via è ancora più corta», ha ammonito indicando nei 100 positivi il «campanello d’allarme» che potrebbe portare a nuove restrizioni. Per questo domani ci sarà una nuova riunione degli esperti per decidere il da farsi. «Speravamo come molti che con il caldo e l’umidità il virus di indebolisse ma così non è stato ed in corso un cambiamento». Per Bar Siman Tov «il problema principale sono le scuole: soprattutto quelle medie e i licei. Ci sono casi in 31 istituti in tutta Israele». Ma anche - ha aggiunto - gli assembramenti delle persone: «Il nostro obiettivo è non colpire l’economia, ma occorrono mascherine e distanziamento sociale».

L’Austria revoca l’obbligo delle mascherine

L’Austria revoca con il 15 giugno in gran parte l’obbligo di indossare mascherine in luoghi pubblici. Lo ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz, visto il buon andamento epidemiologico. Le mascherina andranno indossate solo sui mezzi pubblici, nel settore sanitario (ospedali, residenze sanitarie assistenziali e farmacie) e per i servizi dove non si può rispettare la distanza minima di un metro, come per esempio dai parrucchieri. Anche per i camerieri l’obbligo per il momento resta in vigore. Da metà giugno l’orario di chiusura di bar e ristoranti sarà prolungato dalle ore 11.00 alle 1.00 di notte. Decade anche il numero massimo di 4 commensali per ogni tavolo. Già da oggi è invece nuovamente in funzione il famoso parco di divertimento Prater. Da questa mattina la grande ruota panoramica gira nuovamente. «La ruota gira, gli alberghi aprono e lentamente torna la vita», ha commentato il sindaco di Vienna Michael Ludwig.

In Iran contagi ai massimi da quasi due mesi

Salgono a 146.668 i casi di COVID-19 in Iran, con 2.819 contagi nelle ultime 24 ore, ai massimi da quasi due mesi e in netto aumento rispetto agli ultimi giorni. Le nuove vittime confermate sono 50, per un totale di 7.677 decessi. I ricoverati in terapia intensiva risalgono leggermente a 2.547, mentre i guariti crescono a 114.931. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano il portavoce del ministero della Salute iraniano Kianoush Jahanpour. Il governo di Teheran aveva avvisato di essere pronto a ripristinare alcune chiusure in caso di un nuovo picco della pandemia, ma questa misura è stata finora presa solo per la provincia occidentale del Khuzestan, al confine con l’Iraq. Altre province in una «situazione critica», ha aggiunto il portavoce, sono il Razavi Khorasan, l’Azerbaigian Orientale e l’Azerbaigian Occidentale, il Lorestan, il Kurdistan, il Kermanshah, l’Hormozgan e il Mazandaran.

Negli USA previsti fino a 135 mila morti a fine giugno

I morti per coronavirus negli Stati Uniti potrebbero superare quota 115 mila entro il 20 giugno. Lo riferisce il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), la cui stima oscilla tra i 115 mila e i 135 mila decessi entro la fine del prossimo mese, numeri superiori a quelli profetizzati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Attualmente gli Stati Uniti registrano 101.621 morti e 1.721.926 casi positivi, secondo la Jonhs Hopkins University.

L’Oms: «Ci saranno nuove ondate»

Il coronavirus «non è sparito» e con l’allentamento delle restrizioni dobbiamo prepararci all’arrivo «di nuove ondate che si diffonderanno molto velocemente». Lo ha detto al programma radiofonico della Bbc Today l’inviato speciale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per la COVID-19 David Nabarro. Anche se le misure di lockdown saranno progressivamente eliminate in tanti Paesi del mondo le persone, è l’invito del rappresentante dell’agenzia dell’Onu, dovranno continuare a praticare il distanziamento sociale il più possibile e isolarsi immediatamente se si ammalano.

Salgono a 105 i casi, 5 i morti in Libia

La Libia ha registrato nelle ultime 24 altri 6 contagi da coronavirus, che portano a 105 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che i morti salgono a 5 e i guariti a 59. Le persone attualmente positive sono 55. Il consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico ha deciso di chiudere le frontiere della città di Sebha nel Fezzan, ove si sono verificati una ventina di casi e di imporre un coprifuoco totale per 7 giorni per impedire la diffusione ulteriore della malattia.

America latina: 878.000 contagi e 46.600 morti

La pandemia da coronavirus ha subito una nuova accelerazione nelle ultime 24 ore in America latina, raggiungendo gli 878.263 contagi (+45.000) e i 46.639 morti (+1.900). È quanto emerge oggi da una elaborazione statistica realizzata dall’ANSA sulla base di dati riguardanti 34 Nazioni e territori latinoamericani. È il Brasile il Paese che più preoccupa, con i suoi 438.238 contagi (+27.000) e 26.754 morti (+1.200), seguito dal Perù dove i contagiati sono cresciuti in modo deciso, raggiungendo i 141.779 (+6.000), di cui 4.099 morti, e dal Cile che pure registra una impennata di infettati a 86.943 (+ 4.700). Fra le Nazioni con più di 5.000 casi di COVID-19 si distingue il Messico 4. per contagi (78.023) ma secondo per vittime fatali (8.597), precedendo Ecuador (38.471 e 3.313), Colombia (25.366 e 822), Repubblica Dominicana (16.068 e 485), Argentina (13.933 e 501), Panama (11.728 e 315) e Bolivia (7.768 e 280).

©CdT.ch - Riproduzione riservata