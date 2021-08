(Aggiornato alle 18.04) Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha mobilitato 500 uomini della Guardia Nazionale per far fronte all’emergenza uragano. Le pesanti piogge e i venti che accompagnano Henri stanno già provocando danni e disagi lungo la costa nordest degli Stati Uniti.

A New York si registrano allagamenti in alcune delle stazioni della metropolitana, costringendo a sospendere diverse linee. Mentre molte auto sono rimaste intrappolate nei sottovia a causa del livello dell’acqua che ha raggiunto in alcune zone della Grande Mela i 10 centimetri.

Sospesi i treni che collegano New York a Boston e le linee ferroviarie che da Manhattan portano verso Long Island e il New England, dove nelle prossime ore dovrebbe toccare terra Henri.

Cancellati almeno 280 voli allo scalo internazionale del JFK e negli altri aeroporti della città. Il timore più grande è quello dei blackout.

Biden approva stato emergenza a New York e altri due stati

Il presidente americano Joe Biden ha approvato la dichiarazione dello stato di emergenza per lo stato di New York a causa dell’arrivo della tempesta tropicale Henri. Stessa decisione per gli stati del Connecticut e di Rhode Island.

Tutta la costa del nordest USA è in stato di allerta con oltre 35 milioni di persone interessate dal rischio inondazioni, soprattutto nell’area di Boston, New York, Filadelfia e in New Jersey.

Il rischio piogge è al livello 3 su 4 e sono attese in molte aree alluvioni con il livello dell’acqua che dovrebbe raggiungere fino a 12-15 centimetri di altezza. Al largo di Long Island si sono registrate onde alte fino a 6 metri, con venti oltre i 100 chilometri orari. Oltre mille finora i voli cancellati, con gli scali internazionali di Newark e Boston Logan finora i più colpiti.

