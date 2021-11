La Conferenza dei vescovi di Germania ha respinto l’aggiunta di un «asterisco di genere» dopo la parola Dio - che l’avrebbe vista modificata in Dio* -, come era stato invece suggerito da un’organizzazione giovanile cattolica tedesca. Ne riferiscono i media cattolici.

«Il dibattito teologico sulla questione non è rilevante al momento. Abbiamo problemi molto diversi da affrontare nella Chiesa in questo momento», ha detto il portavoce della Conferenza episcopale, Matthias Kopp al telegiornale tedesco Sat.1. E ha aggiunto: «Dio è più del sole, della luna e delle stelle. Non possiamo afferrare Dio. Non possiamo descrivere Dio a parole».