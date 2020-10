Nel baule dell’auto immatricolata in Cechia le autorità, oltre al pacchetto con il quadro dell’illustre esponente dell’Impressionismo, hanno trovato il catalogo di una casa d’aste svizzera, si legge in un comunicato odierno. L’uomo ha ammesso di aver preso in consegna l’opera da una galleria elvetica per trasportarla a Praga.