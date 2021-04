Niente funerali di Stato per il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta scomparso oggi a quasi 100 anni di età. Lo riferiscono fonti di palazzo alla Bbc. La cerimonia sarà di natura privata, pur con gli onori del caso, «nel rispetto delle consuetudini e delle volontà» del defunto. Il corpo resterà nel castello di Windsor fino al rito religioso, che si svolgerà nell’adiacente cappella di St George - dove si sono sposati fra gli altri Harry e Meghan - alla presenza della famiglia reale e d’una rappresentanza di ospiti. La presenza del pubblico non è inoltre incoraggiata in ragione delle restrizioni Covid.