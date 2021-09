Instagram sospende il progetto Instagram Kids, l’iniziativa destinata ai bambini di meno 13 anni trapelata nei mesi scorsi e che aveva scatenato polemiche. Ad annunciarlo, in un post ufficiale, Adam Mosseri, a capo di Instagram. «Pur sostenendo la necessità di sviluppare questa esperienza - scrive - abbiamo deciso di mettere in pausa questo progetto. Questo ci darà il tempo di lavorare con genitori, esperti, responsabili politici e autorità di regolamentazione, per ascoltare le loro preoccupazioni e dimostrare il valore e l’importanza di questo progetto online per i giovani adolescenti di oggi».

La società si difende poi dalle accuse emerse con l’inchiesta apparsa sul Wall Street Journal nei giorni scorsi che, in base all’esame di una ricerca interna di cui la testata era venuta in possesso, emergeva come la piattaforma di proprietà di Facebook fosse al corrente dei danni che Instagram provocava sui giovani, soprattutto ragazze. «Contrariamente alla caratterizzazione del Wall Street Journal - scrive in un post Pratiti Raychoudhury, vice president, capo della ricerca di Facebook - la ricerca di Instagram mostra che su 11 dei 12 problemi di benessere, le ragazze adolescenti che hanno affermato di aver lottato con quei problemi difficili hanno anche affermato che Instagram le ha rese migliori anziché peggiori. Facciamo ricerche interne per scoprire come possiamo migliorare al meglio l’esperienza per gli adolescenti e la nostra ricerca ha informato di cambiamenti del prodotto e nuove risorse».