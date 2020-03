La Gran Bretagna cambia strategia sul coronavirus. Il Governo di Londra, subissato di critiche per il suo atteggiamento fatalista sull’epidemia, ieri ha cambiato tono e annunciato nuove misure, senza però precisare i tempi degli interventi. Il ministro della Sanità Matt Hancock ha dichiarato che «a un certo punto nelle prossime settimane» verrà chiesto a tutte le persone sopra i 70 anni di stare in auto-isolamento a casa per quattro mesi «per il loro stesso bene».

Il piano di azione che verrà presentato nei prossimi giorni darà maggiori dettagli sulle misure che verranno prese, ha assicurato Hancock, che ha anche invitato tutte le fabbriche in grado di produrre ventilatori polmonari di dedicarsi solo a questo nelle prossime settimane per evitare carenze quando il contagio si sarà diffuso. La...