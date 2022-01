L’obbligo di un doppio test negativo per i viaggiatori - uno da fare nel Paese di provenienza non prima di 48 ore dalla partenza e uno da prenotare nel Regno entro il secondo giorno dall’arrivo - era stato imposto il mese scorso per cercare di frenare l’importazione di Omicron.

Ora è stato rivisto sulla base del fatto che questa variante risulta ormai radicata e dominante sull’isola, come in molti altri Paesi. La nuova norma prevede che rimanga in vigore solo l’obbligo del tampone molecolare da eseguire nel Regno dopo l’arrivo, almeno per le persone che abbiano completato il ciclo dei vaccini.